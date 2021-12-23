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ألمانيا تحذر من أسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان
ألمانيا تحذر من أسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان
تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بربوك، اليوم الخميس، بالعمل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في تجنيب أفغانستان ما وصفته بـ "أسوأ كارثة إنسانية في... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:56+0000
2021-12-23T14:56+0000
ألمانيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وقالت الوزيرة، التي تضع خطة عمل بعد أسبوعين من توليها المنصب، إن بلادها سعت لضمان وصول المساعدات الخارجية إلى أكثر الأفغان احتياجا.وأشارت إلى أن ألمانيا كثفت من عمليات إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للتهديد في ظل حكم حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) وخاصة السيدات والفتيات.وقالت بربوك للصحفيين: "أمام أعيننا أفغانستان تتجه نحو أسوأ كارثة إنسانية في عصرنا"، بحسب "فرانس برس".وأضافت: "قطاعات رئيسية في الاقتصاد انهارت، الكثير من الناس يعانون من الجوع. بالكاد يستطيع المرء أن يتحمل ذلك حينما يقرأ أن الأسر من يأسها تبيع بناتها لشراء الطعام".وذكرت أن هناك 24 مليون أفغاني بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة خلال هذا الشتاء.وأضافت الوزيرة: "لا نستطيع أن نسمح لمئات الآلاف من الأطفال بأن يموتوا لأننا لا نرغب في اتخاذ إجراء".وأوضحت أن بلادها "سوف تبحث عن سبل مع الشركاء الدوليين من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وإخراج أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية بشكل خاص إلى خارج الدولة".وقال بربوك إن هذه الجهود تهدف أيضا إلى "منع المزيد من زعزعة الاستقرار على الأرض".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مقتل-6-من-عناصر-طالبان-بهجوم-مسلح-في-ولاية-ننغرهار-شرقي-أفغانستان-1054460029.html
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ألمانيا, أخبار أفغانستان اليوم

ألمانيا تحذر من أسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان

14:56 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Petros Giannakourisعائلة تحضر الشاي خارج مكتب مديرية الكوارث حيث يقيمون في هرات، أفغانستان، 29 نوفمبر 2021
عائلة تحضر الشاي خارج مكتب مديرية الكوارث حيث يقيمون في هرات، أفغانستان، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
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تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بربوك، اليوم الخميس، بالعمل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في تجنيب أفغانستان ما وصفته بـ "أسوأ كارثة إنسانية في عصرنا".
وقالت الوزيرة، التي تضع خطة عمل بعد أسبوعين من توليها المنصب، إن بلادها سعت لضمان وصول المساعدات الخارجية إلى أكثر الأفغان احتياجا.
عناصر حركة طالبان يسيطرون على الساحة الرئيسية في مدينة كابول، أفغانستان 1 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مقتل 6 من عناصر "طالبان" بهجوم مسلح في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان
أمس, 16:49 GMT
وأشارت إلى أن ألمانيا كثفت من عمليات إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للتهديد في ظل حكم حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) وخاصة السيدات والفتيات.
وقالت بربوك للصحفيين: "أمام أعيننا أفغانستان تتجه نحو أسوأ كارثة إنسانية في عصرنا"، بحسب "فرانس برس".
وأضافت: "قطاعات رئيسية في الاقتصاد انهارت، الكثير من الناس يعانون من الجوع. بالكاد يستطيع المرء أن يتحمل ذلك حينما يقرأ أن الأسر من يأسها تبيع بناتها لشراء الطعام".
وذكرت أن هناك 24 مليون أفغاني بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة خلال هذا الشتاء.
وأضافت الوزيرة: "لا نستطيع أن نسمح لمئات الآلاف من الأطفال بأن يموتوا لأننا لا نرغب في اتخاذ إجراء".
وأوضحت أن بلادها "سوف تبحث عن سبل مع الشركاء الدوليين من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وإخراج أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية بشكل خاص إلى خارج الدولة".
وقال بربوك إن هذه الجهود تهدف أيضا إلى "منع المزيد من زعزعة الاستقرار على الأرض".
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