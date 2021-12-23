أول اجتماع للحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ترأس، صباح اليوم، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش "عددا من الملفات المهمة، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية".وأشار مدبولي إلى أهمية أن يكون "لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية".واعتبر رئيس الحكومة المصرية أن عقد الاجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد تغيير جغرافي للمكان، وإنما هو "تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإدارى للدولة"، مشيرا إلى أنه "يأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، جنبا إلى جنب تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل".
عقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها بكامل هيئاتها في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ترأس، صباح اليوم، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش "عددا من الملفات المهمة، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية".
ولفت مدبولي إلى أن عقد الاجتماع في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية "يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة"، مطالبا "الأطقم المختصة في كل وزارة بالتشغيل لمباني الوزارات".
وأشار مدبولي إلى أهمية أن يكون "لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية".
واعتبر رئيس الحكومة المصرية أن عقد الاجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد تغيير جغرافي للمكان، وإنما هو "تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإدارى للدولة"، مشيرا إلى أنه "يأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، جنبا إلى جنب تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل".