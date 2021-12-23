إزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة
© AP Photo / Kin Cheungطلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون تمثال "عمود العار" في ذكرى قتلى عام 1989 خلال تفريق ميدان تيانانمن، 4 يونيو/ حزيران 2019
طلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون تمثال "عمود العار" في ذكرى قتلى عام 1989 خلال تفريق ميدان تيانانمن، 4 يونيو/ حزيران 2019
© AP Photo / Kin Cheung
أزيل تمثال شهير في جامعة هونغ كونغ ظل لأكثر من عقدين كنصب تذكاري للمتظاهرين في مذبحة ميدان تيانانمين.
وقالت الجامعة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن المجلس الخاص بها قرر إزالة التمثال "بناءً على مشورة قانونية خارجية وتقييم المخاطر لمصلحة الجامعة".
وفي منتصف ليل الخميس، أقيمت حواجز بناء صفراء حول التمثال النحاسي، وقام عمال البناء بتفكيكه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الجامعة في بيانها إن التمثال تم تخزينه.
these images are telling.— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) December 22, 2021
the Pillar of Shame has been housed at HKU since 1998. if it's really coming down (seems likely, with machinery being heard and a cargo container nearby) it's another chapter in the purging of the city's opposition, from politics to art. pic.twitter.com/1uaIgLQ8uZ
ويصور "عمود العار" الذي يبلغ ارتفاعه 26 قدما 50 جذعا بشريا ملتويا، تخليدا لذكرى القتلى في الحملة الدموية التي جرت في ميدان تيانانمين في العاصمة الصينية بكين في 4 يونيو/ حزيران 1989، ونقش في قاعدته عبارة "العجوز لا يستطيع قتل الصغار إلى الأبد".
وقام بصنع التمثال الفنان الدنماركي، ينس غالشيوت، الذي وصفه بأنه تذكير بـ"حدث مشين يجب ألا يتكرر أبدا"، ونحته في 1997 وهو نفس العام الذي أعيدت فيه هونغ كونغ إلى الصين من المملكة المتحدة.
وعبّر غالشيوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن استيائه من إزالة التمثال، مؤكدا أن عملية التخلص منه كانت "وحشية حقا وتشبه تدمير شواهد القبور"، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه قد يفكر في مقاضاة جامعة هونغ كونغ والسلطات.
وضغطت أكثر من 28 مجموعة من المجتمع المدني والناشطين من أجل الحفاظ على تمثال "عمود العار"، باعتباره واحد من آخر التكريمات لمذبحة تيانانمن المتبقية في هونغ كونغ، وذلك عندما طالبت جامعة هونغ كونغ بإزالته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
This is the Pillar of Shame filmed on June Fourth 2021. The statue which commemorates the Tiananmen Square massacre since 1989, has been removed by the University of Hong Kong in the dark. HK was once the only place in China where people could openly commemorated the massacre. pic.twitter.com/DXhKjsE1On— Bao Choy (@Baochoy) December 23, 2021
ولفت مجلس الجامعة في بيانه، أمس الأربعاء، أنه "لم يحصل أي طرف على أي موافقة منها لعرض التمثال في الحرم الجامعي، والجامعة لها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها في أي وقت".
كما قالت الجامعة إنها قلقة من "قضايا السلامة"، واصفة "عمود العار" بـ"التمثال الهش".
وقُتل المئات من المتظاهرين السلميين، وكثير منهم طلاب، في مذبحة ميدان تيانانمن، عندما أرسلت الحكومة الصينية قوات ودبابات لإخماد الاحتجاجات في عام 1989.
وفرضت الصين رقابة يقظة على أي ذكر للمذبحة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن يتم في كل عام تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في الذكرى السنوية لتأسيسها في حديقة فيكتوريا في هونغ كونغ.