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https://arabic.sputniknews.com/20211223/إزالة-عمود-العار-في-هونغ-كونغ-الذي-يحيي-ذكرى-ضحايا-مذبحة-شهيرة-1054493345.html
إزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة
إزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة
أزيل تمثال شهير في جامعة هونغ كونغ ظل لأكثر من عقدين كنصب تذكاري للمتظاهرين في مذبحة ‏ميدان تيانانمين.‏ 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:34+0000
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وقالت الجامعة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن المجلس الخاص بها قرر إزالة التمثال "بناءً على مشورة قانونية خارجية وتقييم المخاطر لمصلحة الجامعة".وفي منتصف ليل الخميس، أقيمت حواجز بناء صفراء حول التمثال النحاسي، وقام عمال البناء بتفكيكه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقالت الجامعة في بيانها إن التمثال تم تخزينه.ويصور "عمود العار" الذي يبلغ ارتفاعه 26 قدما 50 جذعا بشريا ملتويا، تخليدا لذكرى القتلى في الحملة الدموية التي جرت في ميدان تيانانمين في العاصمة الصينية بكين في 4 يونيو/ حزيران 1989، ونقش في قاعدته عبارة "العجوز لا يستطيع قتل الصغار إلى الأبد".وقام بصنع التمثال الفنان الدنماركي، ينس غالشيوت، الذي وصفه بأنه تذكير بـ"حدث مشين يجب ألا يتكرر أبدا"، ونحته في 1997 وهو نفس العام الذي أعيدت فيه هونغ كونغ إلى الصين من المملكة المتحدة.وعبّر غالشيوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن استيائه من إزالة التمثال، مؤكدا أن عملية التخلص منه كانت "وحشية حقا وتشبه تدمير شواهد القبور"، بحسب تعبيره.وأضاف أنه قد يفكر في مقاضاة جامعة هونغ كونغ والسلطات.وضغطت أكثر من 28 مجموعة من المجتمع المدني والناشطين من أجل الحفاظ على تمثال "عمود العار"، باعتباره واحد من آخر التكريمات لمذبحة تيانانمن المتبقية في هونغ كونغ، وذلك عندما طالبت جامعة هونغ كونغ بإزالته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفت مجلس الجامعة في بيانه، أمس الأربعاء، أنه "لم يحصل أي طرف على أي موافقة منها لعرض التمثال في الحرم الجامعي، والجامعة لها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها في أي وقت".كما قالت الجامعة إنها قلقة من "قضايا السلامة"، واصفة "عمود العار" بـ"التمثال الهش".وقُتل المئات من المتظاهرين السلميين، وكثير منهم طلاب، في مذبحة ميدان تيانانمن، عندما أرسلت الحكومة الصينية قوات ودبابات لإخماد الاحتجاجات في عام 1989.وفرضت الصين رقابة يقظة على أي ذكر للمذبحة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن يتم في كل عام تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في الذكرى السنوية لتأسيسها في حديقة فيكتوريا في هونغ كونغ.
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إزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة

14:34 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Kin Cheungطلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون تمثال "عمود العار" في ذكرى قتلى عام 1989 خلال تفريق ميدان تيانانمن، 4 يونيو/ حزيران 2019
طلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون تمثال عمود العار في ذكرى قتلى عام 1989 خلال تفريق ميدان تيانانمن، 4 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
طلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون تمثال "عمود العار" في ذكرى قتلى عام 1989 خلال تفريق ميدان تيانانمن، 4 يونيو/ حزيران 2019
© AP Photo / Kin Cheung
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أزيل تمثال شهير في جامعة هونغ كونغ ظل لأكثر من عقدين كنصب تذكاري للمتظاهرين في مذبحة ‏ميدان تيانانمين.‏
وقالت الجامعة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن المجلس الخاص بها قرر إزالة التمثال "بناءً على مشورة قانونية خارجية وتقييم المخاطر لمصلحة الجامعة".
وفي منتصف ليل الخميس، أقيمت حواجز بناء صفراء حول التمثال النحاسي، وقام عمال البناء بتفكيكه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الجامعة في بيانها إن التمثال تم تخزينه.
ويصور "عمود العار" الذي يبلغ ارتفاعه 26 قدما 50 جذعا بشريا ملتويا، تخليدا لذكرى القتلى في الحملة الدموية التي جرت في ميدان تيانانمين في العاصمة الصينية بكين في 4 يونيو/ حزيران 1989، ونقش في قاعدته عبارة "العجوز لا يستطيع قتل الصغار إلى الأبد".
وقام بصنع التمثال الفنان الدنماركي، ينس غالشيوت، الذي وصفه بأنه تذكير بـ"حدث مشين يجب ألا يتكرر أبدا"، ونحته في 1997 وهو نفس العام الذي أعيدت فيه هونغ كونغ إلى الصين من المملكة المتحدة.
وعبّر غالشيوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن استيائه من إزالة التمثال، مؤكدا أن عملية التخلص منه كانت "وحشية حقا وتشبه تدمير شواهد القبور"، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه قد يفكر في مقاضاة جامعة هونغ كونغ والسلطات.
وضغطت أكثر من 28 مجموعة من المجتمع المدني والناشطين من أجل الحفاظ على تمثال "عمود العار"، باعتباره واحد من آخر التكريمات لمذبحة تيانانمن المتبقية في هونغ كونغ، وذلك عندما طالبت جامعة هونغ كونغ بإزالته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفت مجلس الجامعة في بيانه، أمس الأربعاء، أنه "لم يحصل أي طرف على أي موافقة منها لعرض التمثال في الحرم الجامعي، والجامعة لها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها في أي وقت".
كما قالت الجامعة إنها قلقة من "قضايا السلامة"، واصفة "عمود العار" بـ"التمثال الهش".
وقُتل المئات من المتظاهرين السلميين، وكثير منهم طلاب، في مذبحة ميدان تيانانمن، عندما أرسلت الحكومة الصينية قوات ودبابات لإخماد الاحتجاجات في عام 1989.
وفرضت الصين رقابة يقظة على أي ذكر للمذبحة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن يتم في كل عام تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في الذكرى السنوية لتأسيسها في حديقة فيكتوريا في هونغ كونغ.
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