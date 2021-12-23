إسرائيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بكورونا

ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 1400 حالة جديدة، أمس، بوصفهم حالات إيجابية لفيروس كورونا، وهو أكبر عدد تم التحقق منه، منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأكد أنه تم إجراء 98.500 اختبار، وكانت النسبة الإيجابية 1.44%، ما يعني تسجيل أعلى رقم لحالات إيجابية بالفيروس منذ عدة أسابيع، فيما يستمر معدل العدوى في الارتفاع، ويقف الآن عند 1.34، ليشير إلى انتشار الفيروس، بشكل أوسع.ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية، حاليا، 124 مريضا بكورونا، 83 منهم في حالة خطيرة، في وقت يبلغ معدل الأشخاص غير المطعمين أكثر من 84% من مجموع الحالات الخطيرة.وتؤكد الأرقام أن أكثر من 93% من الأشخاص الذين لم يبلغوا الستين بعد، ويرقدون بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم قط.وفي سياق متصل، تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد.أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 1400 حالة جديدة، أمس، بوصفهم حالات إيجابية لفيروس كورونا، وهو أكبر عدد تم التحقق منه، منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد أنه تم إجراء 98.500 اختبار، وكانت النسبة الإيجابية 1.44%، ما يعني تسجيل أعلى رقم لحالات إيجابية بالفيروس منذ عدة أسابيع، فيما يستمر معدل العدوى في الارتفاع، ويقف الآن عند 1.34، ليشير إلى انتشار الفيروس، بشكل أوسع.
ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية، حاليا، 124 مريضا بكورونا، 83 منهم في حالة خطيرة، في وقت يبلغ معدل الأشخاص غير المطعمين أكثر من 84% من مجموع الحالات الخطيرة.
وتؤكد الأرقام أن أكثر من 93% من الأشخاص الذين لم يبلغوا الستين بعد، ويرقدون بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم قط.
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.
وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).