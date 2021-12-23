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https://arabic.sputniknews.com/20211223/إصابة-نائب-الرئيس-التركي-بفيروس-كورونا-1054495438.html
إصابة نائب الرئيس التركي بفيروس كورونا
إصابة نائب الرئيس التركي بفيروس كورونا
أعلن مكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:16+0000
2021-12-23T15:16+0000
تركيا
فيروس كورونا
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وقال مكتب نائب الرئيس في بيان، إن نتيجة فحص كورونا لأوقطاي كانت إيجابية، ما يعني أنه أصيب بالفيروس، بحسب وكالة "الأناضول".يأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت تشارك لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا مع البشرية جمعاء.وقال الرئيس التركي في تصريح عقب حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الطارئ، الأربعاء: "نشعر بالسعادة لمشاركة توركوفاك مع البشرية جمعاء".وأعرب أردوغان عن سعادته بالتحول لمرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي واق من كورونا، مهنئا جميع من ساهم في تطويره وإنتاجه.وذكر الرئيس التركي أن لقاح "توركوفاك" سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك".
https://arabic.sputniknews.com/20210706/تركيا-تعلن-تسجيلها-أولى-الإصابات-بفيروس-كورونا-المتحور-دلتا-بلس-1049481817.html
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تركيا, فيروس كورونا

إصابة نائب الرئيس التركي بفيروس كورونا

15:16 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbiliciفؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي
فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن مكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب نائب الرئيس في بيان، إن نتيجة فحص كورونا لأوقطاي كانت إيجابية، ما يعني أنه أصيب بالفيروس، بحسب وكالة "الأناضول".
انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2021
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يأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت تشارك لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا مع البشرية جمعاء.
وقال الرئيس التركي في تصريح عقب حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الطارئ، الأربعاء: "نشعر بالسعادة لمشاركة توركوفاك مع البشرية جمعاء".
وأعرب أردوغان عن سعادته بالتحول لمرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي واق من كورونا، مهنئا جميع من ساهم في تطويره وإنتاجه.
وذكر الرئيس التركي أن لقاح "توركوفاك" سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك".
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