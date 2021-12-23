تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211223/إصابة-نائب-الرئيس-التركي-بفيروس-كورونا-1054495438.html
إصابة نائب الرئيس التركي بفيروس كورونا
إصابة نائب الرئيس التركي بفيروس كورونا
أعلن مكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:16+0000
2021-12-23T15:16+0000
2021-12-23T15:16+0000
تركيا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/65/1043106544_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_12e53d9cca3bfc535b30c884336cb835.jpg
وقال مكتب نائب الرئيس في بيان، إن نتيجة فحص كورونا لأوقطاي كانت إيجابية، ما يعني أنه أصيب بالفيروس، بحسب وكالة "الأناضول".يأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت تشارك لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا مع البشرية جمعاء.وقال الرئيس التركي في تصريح عقب حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الطارئ، الأربعاء: "نشعر بالسعادة لمشاركة توركوفاك مع البشرية جمعاء".وأعرب أردوغان عن سعادته بالتحول لمرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي واق من كورونا، مهنئا جميع من ساهم في تطويره وإنتاجه.وذكر الرئيس التركي أن لقاح "توركوفاك" سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك".
https://arabic.sputniknews.com/20210706/تركيا-تعلن-تسجيلها-أولى-الإصابات-بفيروس-كورونا-المتحور-دلتا-بلس-1049481817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/65/1043106544_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_18fdd07255a08c7a353ffc83b6d58a30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تركيا, فيروس كورونا
إصابة نائب الرئيس التركي بفيروس كورونا
أعلن مكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب نائب الرئيس في بيان، إن نتيجة فحص كورونا لأوقطاي كانت إيجابية، ما يعني أنه أصيب بالفيروس، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت تشارك لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا مع البشرية جمعاء.
وقال
الرئيس التركي
في تصريح عقب حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الطارئ، الأربعاء: "نشعر بالسعادة لمشاركة توركوفاك مع البشرية جمعاء".
وأعرب أردوغان عن سعادته بالتحول لمرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي واق من كورونا، مهنئا جميع من ساهم في تطويره وإنتاجه.
وذكر الرئيس التركي أن لقاح "توركوفاك" سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك".