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https://arabic.sputniknews.com/20211223/إعلام-مسيرات-روسية-تحيل-المقاتلات-إلى-التقاعد-1054474131.html
إعلام: مسيرات روسية تحيل المقاتلات إلى التقاعد
إعلام: مسيرات روسية تحيل المقاتلات إلى التقاعد
أجرت روسيا أخيرا تجربة مثيرة للاهتمام اختبرت فيها قدرة طائرتها المسيرة دون طيار "أوريون" على مكافحة المسيرات الأخرى. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T08:18+0000
2021-12-23T08:18+0000
روسيا
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وتكللت التجربة بالنجاح حين أسقط صاروخ أطلقته طائرة "أوريون" طائرة مسيرة أخرى تبعد عنها 4 كيلومترات.ووفقا لـ "ميليتري ووتش" فإن روسيا أعطت من خلال تلك التجربة إشارة واضحة مفادها أن قواتها قادرة على مكافحة طائرات العدو المسيرة بنجاح، وبالأخص طائرات "بيرقدار" التركية التي حصلت أوكرانيا عليها لتهدد باستخدامها ضد روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن طائرات "بيرقدار" ليست مهيأة لخوض المعركة الجوية.واستخدمت طائرة "أوريون" خلال التجربة نسخة من صاروخ "كورنيت" المضاد للدبابات الموجه ليزريًا. وتعمل دول أخرى أيضا مثل إيران والصين والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء صواريخ جو/جو لمسيراتها، ولكن نتيجة عملها لن تظهر إلا في الأعوام العشرة المقبلة.وفي هذه الأثناء تختبر روسيا طائرة مسيرة جديدة أخرى. ويُتوقع أن تتسلح هذه الطائرة "إس-70 أوخوتنيك" بصواريخ جو/جو بعيدة المدى وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إحالة المقاتلات التي يقودها البشر إلى التقاعد لتحل محلها مسيرات مؤهلة لخوض المعركة الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/أكتمال-بناء-أول-مصنع-روسي-لإنتاج-الطائرات-المسيرة--1054445815.html
https://arabic.sputniknews.com/20211219/لأول-مرة-الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لتدمير-أوريون-طائرة-مسيرة-1054324173.html
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روسيا

إعلام: مسيرات روسية تحيل المقاتلات إلى التقاعد

08:18 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات روسية
طائرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أجرت روسيا أخيرا تجربة مثيرة للاهتمام اختبرت فيها قدرة طائرتها المسيرة دون طيار "أوريون" على مكافحة المسيرات الأخرى.
وتكللت التجربة بالنجاح حين أسقط صاروخ أطلقته طائرة "أوريون" طائرة مسيرة أخرى تبعد عنها 4 كيلومترات.
ووفقا لـ "ميليتري ووتش" فإن روسيا أعطت من خلال تلك التجربة إشارة واضحة مفادها أن قواتها قادرة على مكافحة طائرات العدو المسيرة بنجاح، وبالأخص طائرات "بيرقدار" التركية التي حصلت أوكرانيا عليها لتهدد باستخدامها ضد روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن طائرات "بيرقدار" ليست مهيأة لخوض المعركة الجوية.
طائرة مسيرة هجومية أوريون-إي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
أكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة
أمس, 12:12 GMT
واستخدمت طائرة "أوريون" خلال التجربة نسخة من صاروخ "كورنيت" المضاد للدبابات الموجه ليزريًا. وتعمل دول أخرى أيضا مثل إيران والصين والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء صواريخ جو/جو لمسيراتها، ولكن نتيجة عملها لن تظهر إلا في الأعوام العشرة المقبلة.
وفي هذه الأثناء تختبر روسيا طائرة مسيرة جديدة أخرى. ويُتوقع أن تتسلح هذه الطائرة "إس-70 أوخوتنيك" بصواريخ جو/جو بعيدة المدى وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إحالة المقاتلات التي يقودها البشر إلى التقاعد لتحل محلها مسيرات مؤهلة لخوض المعركة الجوية.
طائرة أوريون دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
لأول مرة... الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير "أوريون" طائرة مسيرة
19 ديسمبر, 06:12 GMT
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