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إنشاء مجموعة عمل لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية
إنشاء مجموعة عمل لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية
أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن روسيا وسوريا أنشأتا مجموعة عمل لتوطين إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T16:50+0000
2021-12-23T16:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف خلال اجتماع مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين، عبر تقنية الفيديو: "تم اتخاذ قرار لتنفيذ مشروع واسع النطاق لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية (ضد فيروس كورونا) في سوريا. وقد تم بالفعل إنشاء مجموعة عمل ضمن مقر التنسيق الروسي وبدأت بتنفيذ المهام ومن دون شك سنتمكن إلى جانب الأصدقاء السوريين من إتمام المهمة بنجاح".وأشار ميزنتسيف، إلى أن القيادة الروسية اتخذت ونفذت قرارا في تموز/ يوليو الماضي، بتزويد سوريا مجانا بـ 250 ألف جرعة من اللقاح الروسي ومليون أداة اختبار، فضلا عن عقاقير لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.وكان قد صرح وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، في وقت سابق من الشهر المنصرم، أن المفاوضات بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا في سوريا قد تبدأ قريبا.وكانت وزارة الصحة السورية قد أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وأكدت أنه "مجاني بالكامل".وتحوي تلك المنصة معلومات حول اللقاح، إضافة إلى تعليمات التسجيل التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز. وأوضحت الوزارة، أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين الصحيين والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/وزير-الصناعة-السوري-مفاوضات-سورية-روسية-حول-توطين-صناعة-اللقاحات-في-سوريا-1050683801.html
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العالم العربي, روسيا, سوريا

إنشاء مجموعة عمل لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية

16:50 GMT 23.12.2021
© Sputnikاختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020
اختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik
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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن روسيا وسوريا أنشأتا مجموعة عمل لتوطين إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف خلال اجتماع مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين، عبر تقنية الفيديو: "تم اتخاذ قرار لتنفيذ مشروع واسع النطاق لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية (ضد فيروس كورونا) في سوريا. وقد تم بالفعل إنشاء مجموعة عمل ضمن مقر التنسيق الروسي وبدأت بتنفيذ المهام ومن دون شك سنتمكن إلى جانب الأصدقاء السوريين من إتمام المهمة بنجاح".

وأشار ميزنتسيف، إلى أن القيادة الروسية اتخذت ونفذت قرارا في تموز/ يوليو الماضي، بتزويد سوريا مجانا بـ 250 ألف جرعة من اللقاح الروسي ومليون أداة اختبار، فضلا عن عقاقير لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.

وكان قد صرح وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، في وقت سابق من الشهر المنصرم، أن المفاوضات بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا في سوريا قد تبدأ قريبا.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وأكدت أنه "مجاني بالكامل".

وتحوي تلك المنصة معلومات حول اللقاح، إضافة إلى تعليمات التسجيل التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز. وأوضحت الوزارة، أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين الصحيين والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
سوريا تخطط لانتاج لقاحات "سبوتنيك V" الروسي
12 نوفمبر, 06:26 GMT
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