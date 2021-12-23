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إيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين
إيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، تقديم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:30+0000
2021-12-23T13:30+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.وأبدى استعداد بلاده للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية في كل من الرياض وطهران إذا كانت الرغبة مشتركة، مؤكدا موافقة المملكة على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.وكان وزير الخارجية الإيرانية حمل السعودية مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.فيما وصفت المملكة العربية السعودية، تصريحات عبد اللهيان، بـ"المسيئة"، مشيرة إلى أن "قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الثلاثاء الماضي، عن "استشهاد سفير إيران في اليمن متأثرا بإصابته بمرض كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/السعودية-ترد-على-اتهامات-إيران-بشأن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وطهران-تتخذ-أَول-خطوة-ضد-الرياض-1054432219.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

إيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين

13:30 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، تقديم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
السعودية ترد على اتهامات إيران بشأن وفاة سفيرها لدى أنصار الله... وطهران تتخذ أَول خطوة ضد الرياض
أمس, 06:27 GMT
وأبدى استعداد بلاده للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية في كل من الرياض وطهران إذا كانت الرغبة مشتركة، مؤكدا موافقة المملكة على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وحول وفاة السفير الإيراني لدى جماعة أنصار الله في اليمن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قال عبداللهيان: "ننتظر ردا مقنعا من الرياض على التقصير في نقل سفيرنا من اليمن".
وكان وزير الخارجية الإيرانية حمل السعودية مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
فيما وصفت المملكة العربية السعودية، تصريحات عبد اللهيان، بـ"المسيئة"، مشيرة إلى أن "قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الثلاثاء الماضي، عن "استشهاد سفير إيران في اليمن متأثرا بإصابته بمرض كورونا".
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