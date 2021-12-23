https://arabic.sputniknews.com/20211223/إيران-تقدم-مقترحا-إلى-السعودية-والأخيرة-تتخذ-خطوة-قد-تعيد-العلاقات-بين-البلدين-1054489223.html

إيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين

إيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، تقديم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T13:30+0000

2021-12-23T13:30+0000

2021-12-23T13:30+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.وأبدى استعداد بلاده للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية في كل من الرياض وطهران إذا كانت الرغبة مشتركة، مؤكدا موافقة المملكة على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.وكان وزير الخارجية الإيرانية حمل السعودية مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.فيما وصفت المملكة العربية السعودية، تصريحات عبد اللهيان، بـ"المسيئة"، مشيرة إلى أن "قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الثلاثاء الماضي، عن "استشهاد سفير إيران في اليمن متأثرا بإصابته بمرض كورونا".

https://arabic.sputniknews.com/20211222/السعودية-ترد-على-اتهامات-إيران-بشأن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وطهران-تتخذ-أَول-خطوة-ضد-الرياض-1054432219.html

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