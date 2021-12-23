إيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.وأبدى استعداد بلاده للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية في كل من الرياض وطهران إذا كانت الرغبة مشتركة، مؤكدا موافقة المملكة على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.وكان وزير الخارجية الإيرانية حمل السعودية مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.فيما وصفت المملكة العربية السعودية، تصريحات عبد اللهيان، بـ"المسيئة"، مشيرة إلى أن "قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الثلاثاء الماضي، عن "استشهاد سفير إيران في اليمن متأثرا بإصابته بمرض كورونا".
وأبدى استعداد بلاده للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية في كل من الرياض وطهران إذا كانت الرغبة مشتركة، مؤكدا موافقة المملكة على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وحول وفاة السفير الإيراني لدى جماعة أنصار الله في اليمن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قال عبداللهيان: "ننتظر ردا مقنعا من الرياض على التقصير في نقل سفيرنا من اليمن".
فيما وصفت المملكة العربية السعودية، تصريحات عبد اللهيان، بـ"المسيئة"، مشيرة إلى أن "قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.