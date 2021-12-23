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اتحاد الشغل التونسي: نعتزم تنفيذ إضراب في مؤسسة البريد لمدة يومين
اتحاد الشغل التونسي: نعتزم تنفيذ إضراب في مؤسسة البريد لمدة يومين
أعلن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام في مؤسسة البريد. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:28+0000
2021-12-23T13:28+0000
أخبار تونس اليوم
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وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، عن اعتزامه تطبيق الإضراب مخاطبا كلا من رئيسة الحكومة، ووزير تكنولوجيا الاتصال والاتصال الرقمي، ووزير الشؤون الاجتماعية، والمتفقد العام لتفقدية الشغل والمصالحة، والمدير العام للديوان الوطني للبريد.وحدد الاتحاد في بيانه أن هذا الإضراب سيمتد لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني 2022، على أن ينطلق بداية من الساعة السادسة مساء من يوم 18 يناير المقبل، وحتى الساعة السادسة مساء من يوم 20 في الشهر ذاته.وعدد الاتحاد في بيان نشره عبر فيسبوك أسباب هذا الاضراب، والتي من بينها: عدم مراجعة المنح وعدم احترام مجلة البريد التونسي وعدم الالتزام بإنهاء التفاوض بخصوص النظام الأساسي.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون النقاش حول تعديل الدستور، داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة.وقال الطاهري في تصريحات مع قناة سكاي نيوز عربية، إن "الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور لحين تعديل القوانين الضرورية، مشددا على ضرورة تأمين انتخابات نزيهة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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أخبار تونس اليوم

اتحاد الشغل التونسي: نعتزم تنفيذ إضراب في مؤسسة البريد لمدة يومين

13:28 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Mariem Gdiraتونس : شلل تام في حركة النقل الجوي بسبب إضراب أعوان الخطوط التونسية
تونس : شلل تام في حركة النقل الجوي بسبب إضراب أعوان الخطوط التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Mariem Gdira
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أعلن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام في مؤسسة البريد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، عن اعتزامه تطبيق الإضراب مخاطبا كلا من رئيسة الحكومة، ووزير تكنولوجيا الاتصال والاتصال الرقمي، ووزير الشؤون الاجتماعية، والمتفقد العام لتفقدية الشغل والمصالحة، والمدير العام للديوان الوطني للبريد.
وحدد الاتحاد في بيانه أن هذا الإضراب سيمتد لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني 2022، على أن ينطلق بداية من الساعة السادسة مساء من يوم 18 يناير المقبل، وحتى الساعة السادسة مساء من يوم 20 في الشهر ذاته.
وعدد الاتحاد في بيان نشره عبر فيسبوك أسباب هذا الاضراب، والتي من بينها: عدم مراجعة المنح وعدم احترام مجلة البريد التونسي وعدم الالتزام بإنهاء التفاوض بخصوص النظام الأساسي.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون النقاش حول تعديل الدستور، داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة.
وقال الطاهري في تصريحات مع قناة سكاي نيوز عربية، إن "الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور لحين تعديل القوانين الضرورية، مشددا على ضرورة تأمين انتخابات نزيهة.
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