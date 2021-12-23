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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الأسواق-الأمريكية-تغلق-بعد-ارتفاع-المؤشرات-الأساسية-1054469378.html
الأسواق الأمريكية تغلق بعد ارتفاع المؤشرات الأساسية
الأسواق الأمريكية تغلق بعد ارتفاع المؤشرات الأساسية
أغلقت الأسواق المالية الأميركية بعد ارتفاع المؤشرات الأساسية بسبب تخفيف المخاوف من سلالة "اوميكرون"، بحسب ما أفادت به بيانات التداول. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T01:10+0000
2021-12-23T01:10+0000
2021-12-23T01:10+0000
أوميكرون
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واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.74 في المئة ليصل إلى 35754.03 نقطة.وارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 1.18 في المئة إلى 15521.89 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.02 في المئة إلى 4696.54 نقطة.وقد ازداد عدد المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال أسبوع بـ25 في المئة ليبلغ حوالي 150 ألف حالة جديدة يومياً، وثلاث أرباع الحالات من سلالة أوميكرون.وبالرغم من ذلك، أظهرت الدراسات أن سلالة "أوميكرون" عادة تتسبب بمرض خفيف نسبياً، ومنح ذلك بعض التفاؤل للأسواق.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الأسواق-الأمريكية-تغلق-بعد-نمو-المؤشرات-الأساسية-1053495295.html
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أوميكرون
الأسواق الأمريكية تغلق بعد ارتفاع المؤشرات الأساسية
أغلقت الأسواق المالية الأميركية بعد ارتفاع المؤشرات الأساسية بسبب تخفيف المخاوف من سلالة "اوميكرون"، بحسب ما أفادت به بيانات التداول.
واشنطن –
سبوتنيك
. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.74 في المئة ليصل إلى 35754.03 نقطة.
وارتفع
مؤشر "ناسداك"
لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 1.18 في المئة إلى 15521.89 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.02 في المئة إلى 4696.54 نقطة.
وقد ازداد عدد المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال أسبوع بـ25 في المئة ليبلغ حوالي 150 ألف حالة جديدة يومياً، وثلاث أرباع الحالات من
سلالة أوميكرون
.
وبالرغم من ذلك، أظهرت الدراسات أن سلالة "أوميكرون" عادة تتسبب بمرض خفيف نسبياً، ومنح ذلك بعض التفاؤل للأسواق.