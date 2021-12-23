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التحالف العربي في اليمن يعلن إحباط استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة مفخخة
التحالف العربي في اليمن يعلن إحباط استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة مفخخة
أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إحباط استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T10:37+0000
2021-12-23T10:37+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان له، نقله التلفزيون السعودي، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات.وأشار التحالف الدولي إلى أنه تم رصد مصدر التهديد، قائلا: "سنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".يشار إلى إعلان التحالف العربي أنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن، صباح اليوم.وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/التحالف-العربي-يعلن-اعتراض-مسيرة-في-الأجواء-اليمنية-أطلقت-نحو-السعودية--1054431289.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي في اليمن يعلن إحباط استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة مفخخة

10:37 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إحباط استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.
وقال التحالف في بيان له، نقله التلفزيون السعودي، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات.
وأشار التحالف الدولي إلى أنه تم رصد مصدر التهديد، قائلا: "سنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".
يشار إلى إعلان التحالف العربي أنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن، صباح اليوم.
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
أمس, 01:46 GMT
وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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