التحالف العربي في اليمن يعلن إحباط استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة مفخخة

وقال التحالف في بيان له، نقله التلفزيون السعودي، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات.وأشار التحالف الدولي إلى أنه تم رصد مصدر التهديد، قائلا: "سنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".يشار إلى إعلان التحالف العربي أنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن، صباح اليوم.وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.