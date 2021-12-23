تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الجعفري-يتحدث-عن-التواصل-بين-سوريا-والسعودية-ويكشف-الدولة-التي-تعرقل-عودة-بلاده-إلى-الجامعة-العربية-1054471519.html
الجعفري يتحدث عن التواصل بين سوريا والسعودية ويكشف الدولة التي تعرقل عودة بلاده إلى الجامعة العربية
الجعفري يتحدث عن التواصل بين سوريا والسعودية ويكشف الدولة التي تعرقل عودة بلاده إلى الجامعة العربية
كشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، حقيقة التواصل الرسمي بين سوريا والسعودية، مؤكدا أن الرياض لا تزال تطبق أجندة غير عربية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T06:46+0000
2021-12-23T06:46+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102230/12/1022301267_0:0:3541:1992_1920x0_80_0_0_240040dc29a7b1b62d29fb856762c589.jpg
وقال الجعفري، خلال حوار مع قناة الميادين، إن السياسة السعودية مازالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية، مؤكدا أن "سوريا أكبر من أن تتعامل مع موظف سعودي هنا أو هناك"، في إشارة إلى تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، والتي هاجم فيها الرئيس السوري بشار الأسد.وبشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أوضح الجعفري، أن "دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية"، قائلا: "الذين يعملون على عرقلة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر هم أقلية تعمل وفق أجندات غربية".وختم بالقول إن "قطر تعرقل هذا الحضور، وبعض الدول الأخرى التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلبية العرب مع عودة مشاركة سوريا.وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، دعا إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية.وقال المعلمي: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا". وأضاف: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم"، حسب تعبيره.وأكد المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/قطر-لا-منطق-في-تطبيع-العلاقات-مع-النظام-السوري-الآن-1053627169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102230/12/1022301267_342:0:3541:2399_1920x0_80_0_0_b6fb38aa2c0b29c57ad47709845ed06b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم

الجعفري يتحدث عن التواصل بين سوريا والسعودية ويكشف الدولة التي تعرقل عودة بلاده إلى الجامعة العربية

06:46 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
 المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبر
كشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، حقيقة التواصل الرسمي بين سوريا والسعودية، مؤكدا أن الرياض لا تزال تطبق أجندة غير عربية.
وقال الجعفري، خلال حوار مع قناة الميادين، إن السياسة السعودية مازالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية، مؤكدا أن "سوريا أكبر من أن تتعامل مع موظف سعودي هنا أو هناك"، في إشارة إلى تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، والتي هاجم فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
قطر: لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الآن
6 ديسمبر, 13:13 GMT
ونفى أي تواصل رسمي بين البلدين، قائلا: "جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسميا لا توجد أي اتصالات على الإطلاق".
وبشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أوضح الجعفري، أن "دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية"، قائلا: "الذين يعملون على عرقلة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر هم أقلية تعمل وفق أجندات غربية".
وختم بالقول إن "قطر تعرقل هذا الحضور، وبعض الدول الأخرى التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلبية العرب مع عودة مشاركة سوريا.
وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، دعا إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية.
وقال المعلمي: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا". وأضاف: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم"، حسب تعبيره.
وأكد المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:22 GMTمدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر… صور
07:20 GMTالمنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا
07:18 GMTأول تعليق من اليمن حول ضبط شحنة أسلحة إيرانية على متن قارب في بحر العرب
06:51 GMTصحيفة: وفد قطري تركي يتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في تشغيل مطار كابول الدولي
06:46 GMTالجعفري يتحدث عن التواصل بين سوريا والسعودية ويكشف الدولة التي تعرقل عودة بلاده إلى الجامعة العربية
06:44 GMTالسديس يعلق على موقف السعودية من قرار الأمم المتحدة بشأن مصطلحات الميول الجنسية
06:40 GMTالجيش الأمريكي يضبط شحنة أسلحة في بحر العرب
06:39 GMTمنظومة مدفعية روسية تستخدم أسلوبا فريدا لتدمير طائرات العدو والمخابئ الأرضية
06:37 GMTبدء تحميل الوقود في الوحدة الثانية لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية
06:22 GMTخامنئي يصدر بيانا بشأن وفاة السفير الإيراني لدى "أنصار الله"
06:19 GMTأطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها
05:26 GMTإشكال كبير بين قوات الطوارئ الدولية وأهالي بلدة جنوبي لبنان... فيديو
04:42 GMTمتفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021
03:26 GMTدراسة: خطر البقاء في المستشفى بسبب أوميكرون أقل بنسبة 40-45% من دلتا
02:32 GMTمطران هيلاريون: لقاء البابا فرنسيس وبطريرك روسيا من الأفضل إجراؤه بعد عيد الفصح
02:18 GMTرئيس الدبلوماسية الأوروبية وبلينكن يتفقان على مشاركة الأول في المفاوضات الأمنية مع روسيا
01:10 GMTالأسواق الأمريكية تغلق بعد ارتفاع المؤشرات الأساسية
00:30 GMTفنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير
أمسالمرزوقي يعلق على الحكم بسجنه 4 سنوات
أمسالتحالف العربي: دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي ⁧في صنعاء