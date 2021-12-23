الجعفري يكشف عن نجاح سوريا في إنشاء حلف عربي مع إيران.. فيديو

وأجرت قناة الميادين، أمس الأربعاء، حوارا مع الجعفري أكد من خلاله أن العلاقة مع إيران تعد "البعد المتصل بالجانب الإسلامي"، واصفا إياها بـ"علاقة تحالف".وأكد الجعفري أن سوريا تبحث، دائما، مع حلفائها ملفات ومواضيع تهم بلاده وهؤلاء الحلفاء، خاصة روسيا وإيران والمقاومة"، موضحا أن "سوريا نجحت في إنشاء حلف عربي مع إيران للمرة الأولى".وأشار بشار الجعفري في حواره مع قناة الميادين إلى أن العلاقات الروسية السورية تاريخية وقديمة جدا، ووصفها بـ"علاقة تحالف"، كاشفا أن "التنسيق مع موسكو يتم بشكل يومي لمناقشة مواضيع، منها الاعتداءات الإسرائيلية".وشدد نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على أن قرارات مجلس الأمن تؤكد احترام السيادة السورية، وأن الأوضاع الدولية تدفع دمشق إلى إقامة تحالفات مع روسيا وإيران والمقاومة، لافتا إلى أن "الإسرائيلي يعرف جيدا أن دمشق معضلة له"، قائلا: "إن سوريا تقاتل على عدة جبهات، وأولويتنا محاربة الإرهاب والاحتلالات".
وشدد نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على أن قرارات مجلس الأمن تؤكد احترام السيادة السورية، وأن الأوضاع الدولية تدفع دمشق إلى إقامة تحالفات مع روسيا وإيران والمقاومة، لافتا إلى أن "الإسرائيلي يعرف جيدا أن دمشق معضلة له"، قائلا: "إن سوريا تقاتل على عدة جبهات، وأولويتنا محاربة الإرهاب والاحتلالات".