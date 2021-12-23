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الجعفري يكشف عن نجاح سوريا في إنشاء حلف عربي مع إيران.. فيديو
الجعفري يكشف عن نجاح سوريا في إنشاء حلف عربي مع إيران.. فيديو
كشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أمس الأربعاء، عن نجاح بلاده في إنشاء حلف عربي مع إيران. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:01+0000
2021-12-23T13:01+0000
أخبار إيران
بشار الجعفري
أخبار سوريا اليوم
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وأجرت قناة الميادين، أمس الأربعاء، حوارا مع الجعفري أكد من خلاله أن العلاقة مع إيران تعد "البعد المتصل بالجانب الإسلامي"، واصفا إياها بـ"علاقة تحالف".وأكد الجعفري أن سوريا تبحث، دائما، مع حلفائها ملفات ومواضيع تهم بلاده وهؤلاء الحلفاء، خاصة روسيا وإيران والمقاومة"، موضحا أن "سوريا نجحت في إنشاء حلف عربي مع إيران للمرة الأولى".وأشار بشار الجعفري في حواره مع قناة الميادين إلى أن العلاقات الروسية السورية تاريخية وقديمة جدا، ووصفها بـ"علاقة تحالف"، كاشفا أن "التنسيق مع موسكو يتم بشكل يومي لمناقشة مواضيع، منها الاعتداءات الإسرائيلية".وشدد نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على أن قرارات مجلس الأمن تؤكد احترام السيادة السورية، وأن الأوضاع الدولية تدفع دمشق إلى إقامة تحالفات مع روسيا وإيران والمقاومة، لافتا إلى أن "الإسرائيلي يعرف جيدا أن دمشق معضلة له"، قائلا: "إن سوريا تقاتل على عدة جبهات، وأولويتنا محاربة الإرهاب والاحتلالات".
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أخبار إيران, بشار الجعفري, أخبار سوريا اليوم, سوريا

الجعفري يكشف عن نجاح سوريا في إنشاء حلف عربي مع إيران.. فيديو

13:01 GMT 23.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouse المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في جنيف، سويسرا 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في جنيف، سويسرا 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
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كشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أمس الأربعاء، عن نجاح بلاده في إنشاء حلف عربي مع إيران.
وأجرت قناة الميادين، أمس الأربعاء، حوارا مع الجعفري أكد من خلاله أن العلاقة مع إيران تعد "البعد المتصل بالجانب الإسلامي"، واصفا إياها بـ"علاقة تحالف".
وأكد الجعفري أن سوريا تبحث، دائما، مع حلفائها ملفات ومواضيع تهم بلاده وهؤلاء الحلفاء، خاصة روسيا وإيران والمقاومة"، موضحا أن "سوريا نجحت في إنشاء حلف عربي مع إيران للمرة الأولى".
وأشار بشار الجعفري في حواره مع قناة الميادين إلى أن العلاقات الروسية السورية تاريخية وقديمة جدا، ووصفها بـ"علاقة تحالف"، كاشفا أن "التنسيق مع موسكو يتم بشكل يومي لمناقشة مواضيع، منها الاعتداءات الإسرائيلية".
وشدد نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على أن قرارات مجلس الأمن تؤكد احترام السيادة السورية، وأن الأوضاع الدولية تدفع دمشق إلى إقامة تحالفات مع روسيا وإيران والمقاومة، لافتا إلى أن "الإسرائيلي يعرف جيدا أن دمشق معضلة له"، قائلا: "إن سوريا تقاتل على عدة جبهات، وأولويتنا محاربة الإرهاب والاحتلالات".
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