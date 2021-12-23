https://arabic.sputniknews.com/20211223/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-انتهاء-العملية-العسكرية-ضد-تيغراي-بتحقيق-أهدافها-الرئيسية-1054499664.html

الحكومة الإثيوبية تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي بتحقيق أهدافها الرئيسية

الحكومة الإثيوبية تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي بتحقيق أهدافها الرئيسية

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيغراي، بتحقيق أهدافها الرئيسية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T16:51+0000

2021-12-23T16:51+0000

2021-12-23T16:58+0000

أخبار إثيوبيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_239eb03107eceddde547f2d58fc77f78.jpg

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان: "عملية الوحدة الوطنية في التنوع‘ التي تم إطلاقها مؤخرا انتهت بتحقيق نتائجها الرئيسية".وتابع البيان أن "قوات الدفاع الوطني في جبهات أمهرة الشرقية وعفار تلقت أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد في المناطق المحررة مؤخرا".وأشار إلى أن "أنشطة قوات الدفاع الوطني على الجبهات الأخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل".يأتي هذا بعدما أعلنت القوات الإثيوبية الحكومية خلال الفترة الماضية انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ألمحت الحكومة الإثيوبية، إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي الذي انسحبت منه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن جبهة تحرير تيغراي هزمت من الجيش الإثيوبي.وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت جبهة تحرير تيغراي أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.وكانت الحرب في شمال إثيوبيا، اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/ سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن