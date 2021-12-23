https://arabic.sputniknews.com/20211223/الداخلية-الأفغانية-تعلن-إحباط-هجوم-عند-مدخل-مكتب-الجوازات-التابع-لها-في-كابل-1054477035.html

الداخلية الأفغانية تعلن إحباط هجوم عند مدخل مكتب الجوازات التابع لها في كابل

الداخلية الأفغانية تعلن إحباط هجوم عند مدخل مكتب الجوازات التابع لها في كابل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل شخص حاول تنفيذ هجوم عند مدخل مكتب الجوازات التابع للوزارة في العاصمة كابول، مؤكدة عدم وقوع... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T09:47+0000

2021-12-23T09:47+0000

2021-12-23T09:47+0000

طالبان

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كابول - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، عبر تويتر أنه "تم إحباط هجوم أمام إدارة الجوازات"، موضحة "بعد ظهر اليوم، قُتل مهاجم برصاص قوات الأمن كان يحاول دخول إدارة الجوازات". ونوهت بأنه "لم يسفر الهجوم عن قتلى أو جرحى".يشار إلى مقتل ستة عناصر على الأقل من "طالبان"، اليوم الخميس، بكمين نصبه مسلحون مجهولون في منطقة غني خيل بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.وقال أحد شيوخ العشائر في المنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، "الليلة الماضية، نصبت مجموعة من مسلحي داعش كمينا لمجموعة من طالبان في دورية وقتلت ستة من عناصر طالبان، وفر مقاتلو داعش".ولم تعلق "طالبان" رسميًا على الأمر، لكن مصدرًا من "طالبان" في منطقة غني خيل، أبلغ "سبوتنيك" بأن أشخاصا قتلوا، لكنه نفى مقتلهم على يد "داعش".بالمقابل رجحت مصادر أن يكون من نفذ الهجوم مسلحون مجهولون، وتجري محاولة إلقاء القبض عليهم.هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة استهدفت عناصر "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] في ولاية ننغرهار، أسفرت عن سقوط ضحايا.وأعلنت طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي طالبان على العاصمة كابول، منتصف أغسطس/آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/مقتل-6-من-عناصر-طالبان-بهجوم-مسلح-في-ولاية-ننغرهار-شرقي-أفغانستان-1054460029.html

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طالبان