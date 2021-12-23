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الرئيس الأرميني يتحدث عن فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية مع السعودية
الرئيس الأرميني يتحدث عن فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية مع السعودية
أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أن بلاده تستعد لمرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية المتميزة مع المملكة العربية السعودية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:44+0000
2021-12-23T14:44+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب موقع سبق السعودي، قال سركيسيان إنه يتأسف "لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين لقرابة 30 عامًا".ولفت الرئيس الأرميني إلى أن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية كان أحد "أهدافه الأولى" حينما تولى رئاسة بلاده عام 2018.وقال: "الجدول الزمني الخاص بتبادل السفراء وفتح السفارات أمر يخصّ حكومته ووزارة الخارجية السعودية".وحول علاقات بلاده مع إيران، وإمكانية تأثيرها على تلك "الصفحة الجديدة"، التي تفتحها أرمينيا مع المملكة العربية السعودية، قال الرئيس الأرميني: "يريفان وطهران تتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية، ولديهما مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة، إلّا أنه لم يكن لإيران أي دور في الشؤون العسكرية أو الأمنية أو السياسية لأرمينيا"، مشددا على رفضه أن تكون تلك العلاقات عائقا أمام علاقات بلاده بالمملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20200928/السعودية-تدخل-على-خط-الأزمة-العسكرية-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1046670850.html
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أخبار السعودية اليوم, أرمينيا

الرئيس الأرميني يتحدث عن فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

14:44 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Igor Russak / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأرميني أرمين سركسيان
الرئيس الأرميني أرمين سركسيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Igor Russak
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أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أن بلاده تستعد لمرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية المتميزة مع المملكة العربية السعودية.
وحسب موقع سبق السعودي، قال سركيسيان إنه يتأسف "لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين لقرابة 30 عامًا".
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ولفت الرئيس الأرميني إلى أن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية كان أحد "أهدافه الأولى" حينما تولى رئاسة بلاده عام 2018.
وكشف الرئيس الأرميني عن أن محادثاته التي وصفها بالتاريخية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطرقت إلى "العلاقات الدبلوماسية"، مؤكدا أن تلك العلاقات "بدأت بالفعل مع تلك الزيارة".
وقال: "الجدول الزمني الخاص بتبادل السفراء وفتح السفارات أمر يخصّ حكومته ووزارة الخارجية السعودية".

وشدد سركسيان على أن تلك المسائل تعتبر "مسائل ثانوية"، مؤكدا على أن الاتفاق تم حول "فتح صفحة جديدة في علاقاتنا".

وحول علاقات بلاده مع إيران، وإمكانية تأثيرها على تلك "الصفحة الجديدة"، التي تفتحها أرمينيا مع المملكة العربية السعودية، قال الرئيس الأرميني: "يريفان وطهران تتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية، ولديهما مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة، إلّا أنه لم يكن لإيران أي دور في الشؤون العسكرية أو الأمنية أو السياسية لأرمينيا"، مشددا على رفضه أن تكون تلك العلاقات عائقا أمام علاقات بلاده بالمملكة.
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