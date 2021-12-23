https://arabic.sputniknews.com/20211223/الرئيس-التونسي-الأسبق-الحكم-بسجني-سياسي--1054498006.html

الرئيس التونسي الأسبق: الحكم بسجني سياسي

الرئيس التونسي الأسبق: الحكم بسجني سياسي

وصف الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، حكم السجن الصادر بحقه في تونس بأنه "سياسي". 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T16:33+0000

2021-12-23T16:33+0000

2021-12-23T16:33+0000

أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي

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وقال المرزوقي في مقابلة مع وكالة "الأناضول" إن الحكم يمثل ردة فعل على مطالبته المتواصلة بـ"إسقاط الانقلاب ومحاكمة المنقلب"، وذلك في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي والتي شملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.وعن الخطوات التي سيتخذها بعد صدور الحكم ضده، قال المرزوقي، إنه سيتجاهل الحكم ليواصل حياته الطبيعية ونشاطه السياسي الخاص بتونس والعالم العربي.واعتبر الرئيس الأسبق المقيم حاليا في فرنسا أن الحكم يهدف إلى إثنائه عن العودة إلى بلاده.وعن عودته لتونس قال إنه طلب من "الأخوة في الميدان" تقييم الوضع المناسب لعودته للمساهمة في التعجيل بعودة الشرعية.وكانت محكمة تونسية أصدرت، أمس الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".وذكر المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، أن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح تحقيق بحق الرئيس الأسبق، بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال.وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، صرّح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في حوار مع قناة "فرانس 24" أنه سعى "لإفشال" عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة الشهر الحالي، معتبرا أن "تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية".وعلى إثر هذا التصريح، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، وذلك في إشارة إلى سفر منصف المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية.واعتاد المرزوقي مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/حكم-بسجن-الرئيس-التونسي-السابق-4-سنوات--1054464855.html

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