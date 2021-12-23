تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/السعودية-ارتفاع-الحالات-الحرجة-لمرضى-كورونا-1054493849.html
السعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا
السعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:35+0000
2021-12-23T14:35+0000
أخبار العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1046138530_0:303:2565:1745_1920x0_80_0_0_49b05aa7b909f9e8918cdfa0476d8904.jpg
وأفادت قناة الإخبارية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 35 حالة اليوم، مقارنة بـ 30 حالة، أمس الأربعاء، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 48.8 مليون جرعة لقاح كورونا.وذكرت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (48847362) جرعة، من خلال أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات السعودية.وتم تسجيل 287 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، مع تسجيل 113 حالة تعاف، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ناشدت وزارة الصحة السعودية المواطنين بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاما بلقاح كورونا، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1046138530_0:62:2565:1985_1920x0_80_0_0_b803c42ccabb3aba0ddfeea268a43f2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا

14:35 GMT 23.12.2021
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCYآخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020
آخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأفادت قناة الإخبارية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 35 حالة اليوم، مقارنة بـ 30 حالة، أمس الأربعاء، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 48.8 مليون جرعة لقاح كورونا.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (48847362) جرعة، من خلال أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات السعودية.
وتم تسجيل 287 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، مع تسجيل 113 حالة تعاف، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ناشدت وزارة الصحة السعودية المواطنين بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاما بلقاح كورونا، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.
ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:02 GMTبوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا
15:00 GMTخبير: أمريكا اعترفت بعدم صحة مبررات احتلالها للعراق
14:56 GMTألمانيا تحذر من أسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان
14:49 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 310 مسلحين من "أنصار الله" في عمليات بمحافظة مأرب
14:44 GMTالرئيس الأرميني يتحدث عن فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية مع السعودية
14:37 GMTمسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي
14:35 GMTالسعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا
14:34 GMTإزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة
14:33 GMTفساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء
14:30 GMTأكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
14:14 GMTشاهد وتذوق التلفاز... جهاز بأبعاد متعددة الحواس
14:03 GMTمفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر..وزير الخارجية العراقي يزور طهران
13:59 GMTطائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي للبحر الأسود
13:58 GMTالقبض على ضابط شرطة عراقي بتهمة الإتجار بالمخدرات
13:55 GMT"وثبة الأبطال"... مشروع تدريبي تنفذه الفرقة الـ18 للجيش السوداني
13:52 GMTنشرت صورا لها... شبكة أمريكية: السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة الصين
13:51 GMTهل يتسنى لقوات اليونيفيل تغيير قواعد الاشتباك والتحرك جنوبي لبنان؟
13:49 GMTبعد الاعتراف باغتيال سليماني... هل ستندلع "حرب اغتيالات" بين إيران وإسرائيل؟
13:45 GMTمع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي
13:45 GMTبوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا