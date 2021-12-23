https://arabic.sputniknews.com/20211223/السعودية-ارتفاع-الحالات-الحرجة-لمرضى-كورونا-1054493849.html

السعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا

السعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T14:35+0000

2021-12-23T14:35+0000

2021-12-23T14:35+0000

أخبار العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1046138530_0:303:2565:1745_1920x0_80_0_0_49b05aa7b909f9e8918cdfa0476d8904.jpg

وأفادت قناة الإخبارية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 35 حالة اليوم، مقارنة بـ 30 حالة، أمس الأربعاء، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 48.8 مليون جرعة لقاح كورونا.وذكرت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (48847362) جرعة، من خلال أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات السعودية.وتم تسجيل 287 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، مع تسجيل 113 حالة تعاف، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ناشدت وزارة الصحة السعودية المواطنين بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاما بلقاح كورونا، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا