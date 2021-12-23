https://arabic.sputniknews.com/20211223/السفير-الإيراني-في-لندن-الغرب-لديه-مهارات-جيدة-في-لعبة-المفاوضات-المنافقة-1054473722.html

السفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة

السفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة

صرح السفير الإيراني في لندن، محسن بهاروند، إنه يجب الاعتراف بأن لدى الغرب مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المزدوجة والمنافقة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T08:09+0000

2021-12-23T08:09+0000

2021-12-23T08:10+0000

إيران

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جاء ذلك في سياق انتقاد بهاروند للدول الغربية وسياستها في مفاوضات فيينا، حيث قال إنها انتهجت "سياسة إعلامية هجومية غير ودية مليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة واتهام إيران بالتقصير"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".واتهم بهاروند في مدونة له في صفحته على إنستغرام، الدول الغربية بأنهم يتظاهرون بأنهم يؤيدون الحوار والتفاعل، حيث قال:واعترف السفير الإيراني بأن دول الغرب لديهم مهارات جيدة في هذه اللعبة المزدوجة والمنافقة، لكن الأبعاد المرئية والخفية لهذه المناورات والألعاب المتكررة وبعد سنوات طويلة من الظلم والضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الإيراني باتت واضحة.ويرى بهاروند أن الدول الغربية "تجند معظم وسائل الإعلام الكبيرة والمشهورة عالميًا للدخول في هذه اللعبة غير العادلة وتكرر كلماتهم المتحيزة لدرجة أنها قد تنطلي حتى على السياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين المخضرمين".واختتم السفير بالتأكيد على أن "طريقة التعامل مع هذا السلوك الخبيث هي أولاً مقاومة هذه الحرب النفسية والحيلولة دون الانفعال تجاههم، وثانيا للتعامل مع هذه الضغوط ، يجب أن نتحلى بالشفافية قدر الإمكان، وأن نكون صادقين مع الناس، فحتى لو كانت هناك خسارة جراء ذلك على المدى القصير، فبإمكانها أن تؤدي على المدى الطويل إلى تضامن الناس ودعمهم للحكومة والدولة".

إيران

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إيران