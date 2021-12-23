تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/السفير-الإيراني-في-لندن-الغرب-لديه-مهارات-جيدة-في-لعبة-المفاوضات-المنافقة-1054473722.html
السفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة
السفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة
صرح السفير الإيراني في لندن، محسن بهاروند، إنه يجب الاعتراف بأن لدى الغرب مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المزدوجة والمنافقة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T08:09+0000
2021-12-23T08:10+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/1047356608_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30d267501fc05f96b289e367621c56e8.jpg
جاء ذلك في سياق انتقاد بهاروند للدول الغربية وسياستها في مفاوضات فيينا، حيث قال إنها انتهجت "سياسة إعلامية هجومية غير ودية مليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة واتهام إيران بالتقصير"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".واتهم بهاروند في مدونة له في صفحته على إنستغرام، الدول الغربية بأنهم يتظاهرون بأنهم يؤيدون الحوار والتفاعل، حيث قال:واعترف السفير الإيراني بأن دول الغرب لديهم مهارات جيدة في هذه اللعبة المزدوجة والمنافقة، لكن الأبعاد المرئية والخفية لهذه المناورات والألعاب المتكررة وبعد سنوات طويلة من الظلم والضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الإيراني باتت واضحة.ويرى بهاروند أن الدول الغربية "تجند معظم وسائل الإعلام الكبيرة والمشهورة عالميًا للدخول في هذه اللعبة غير العادلة وتكرر كلماتهم المتحيزة لدرجة أنها قد تنطلي حتى على السياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين المخضرمين".واختتم السفير بالتأكيد على أن "طريقة التعامل مع هذا السلوك الخبيث هي أولاً مقاومة هذه الحرب النفسية والحيلولة دون الانفعال تجاههم، وثانيا للتعامل مع هذه الضغوط ، يجب أن نتحلى بالشفافية قدر الإمكان، وأن نكون صادقين مع الناس، فحتى لو كانت هناك خسارة جراء ذلك على المدى القصير، فبإمكانها أن تؤدي على المدى الطويل إلى تضامن الناس ودعمهم للحكومة والدولة".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/1047356608_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f493b6cb76ca4548509835e5883154bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران

السفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة

08:09 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 08:10 GMT 23.12.2021)
© Sputnik . Mohammad Damourالسفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق
السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني في لندن، محسن بهاروند، إنه يجب الاعتراف بأن لدى الغرب مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المزدوجة والمنافقة.
جاء ذلك في سياق انتقاد بهاروند للدول الغربية وسياستها في مفاوضات فيينا، حيث قال إنها انتهجت "سياسة إعلامية هجومية غير ودية مليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة واتهام إيران بالتقصير"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".
واتهم بهاروند في مدونة له في صفحته على إنستغرام، الدول الغربية بأنهم يتظاهرون بأنهم يؤيدون الحوار والتفاعل، حيث قال:

"قبل أن نقبل بالتفاوض، يتفاوضون بصبر ويقبلون بالكثير من شروطنا وحتى ينخرطون في سلوك التسول، وعندما يقدم كل جانب طلبه ويرسل الوسطاء للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لا يعطون الطرف الآخر حقًا، ويتخذون موقفًا هجوميا وحادا بطريقة تجعل أي مفاوض مهما كانت خلفيتة السياسية يأسف لموقفه البناء والإيجابي".

واعترف السفير الإيراني بأن دول الغرب لديهم مهارات جيدة في هذه اللعبة المزدوجة والمنافقة، لكن الأبعاد المرئية والخفية لهذه المناورات والألعاب المتكررة وبعد سنوات طويلة من الظلم والضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الإيراني باتت واضحة.
ويرى بهاروند أن الدول الغربية "تجند معظم وسائل الإعلام الكبيرة والمشهورة عالميًا للدخول في هذه اللعبة غير العادلة وتكرر كلماتهم المتحيزة لدرجة أنها قد تنطلي حتى على السياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين المخضرمين".
واختتم السفير بالتأكيد على أن "طريقة التعامل مع هذا السلوك الخبيث هي أولاً مقاومة هذه الحرب النفسية والحيلولة دون الانفعال تجاههم، وثانيا للتعامل مع هذه الضغوط ، يجب أن نتحلى بالشفافية قدر الإمكان، وأن نكون صادقين مع الناس، فحتى لو كانت هناك خسارة جراء ذلك على المدى القصير، فبإمكانها أن تؤدي على المدى الطويل إلى تضامن الناس ودعمهم للحكومة والدولة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:57 GMTالكاتب آلان بينيت ينتقد بوريس جونسون بقصيدة عنوانها "رجل دولة ميت"
08:52 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام في سوريا
08:43 GMTلماذا أصبح سلاح الجو الياباني بين أفضل القوات الجوية في آسيا؟
08:34 GMT اغتيال رئيس مجلس بلدي في مدينة درعا السورية إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة
08:28 GMTالخارجية الروسية: استخدام واشنطن للمفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا سيؤدي لتأزم الوضع
08:21 GMTالكويت تصدر قرارا جديدا بشأن المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات كورونا
08:18 GMTإعلام: مسيرات روسية تحيل المقاتلات إلى التقاعد
08:09 GMTالسفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة
08:04 GMTبايدن يكشف السبب الوحيد الذي يجعله يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024
08:02 GMTرصد "غبار الماس النادر" في أجواء موسكو... صور
07:40 GMTروسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا
07:29 GMTعناصر الجيش الأوكراني يفشلون في إصابة الهدف باستخدام الأسلحة الأمريكية... فيديو
07:22 GMTمدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر… صور
07:20 GMTالمنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا
07:18 GMTأول تعليق من اليمن حول ضبط شحنة أسلحة إيرانية على متن قارب في بحر العرب
06:51 GMTصحيفة: وفد قطري تركي يتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في تشغيل مطار كابول الدولي
06:46 GMTالجعفري يتحدث عن التواصل بين سوريا والسعودية ويكشف الدولة التي تعرقل عودة بلاده إلى الجامعة العربية
06:44 GMTالسديس يعلق على موقف السعودية من قرار الأمم المتحدة بشأن مصطلحات الميول الجنسية
06:40 GMTالجيش الأمريكي يضبط شحنة أسلحة في بحر العرب
06:39 GMTمنظومة مدفعية روسية تستخدم أسلوبا فريدا لتدمير طائرات العدو والمخابئ الأرضية