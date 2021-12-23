السفير الإيراني في لندن: الغرب لديه مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المنافقة

جاء ذلك في سياق انتقاد بهاروند للدول الغربية وسياستها في مفاوضات فيينا، حيث قال إنها انتهجت "سياسة إعلامية هجومية غير ودية مليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة واتهام إيران بالتقصير"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".واتهم بهاروند في مدونة له في صفحته على إنستغرام، الدول الغربية بأنهم يتظاهرون بأنهم يؤيدون الحوار والتفاعل، حيث قال:واعترف السفير الإيراني بأن دول الغرب لديهم مهارات جيدة في هذه اللعبة المزدوجة والمنافقة، لكن الأبعاد المرئية والخفية لهذه المناورات والألعاب المتكررة وبعد سنوات طويلة من الظلم والضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الإيراني باتت واضحة.ويرى بهاروند أن الدول الغربية "تجند معظم وسائل الإعلام الكبيرة والمشهورة عالميًا للدخول في هذه اللعبة غير العادلة وتكرر كلماتهم المتحيزة لدرجة أنها قد تنطلي حتى على السياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين المخضرمين".واختتم السفير بالتأكيد على أن "طريقة التعامل مع هذا السلوك الخبيث هي أولاً مقاومة هذه الحرب النفسية والحيلولة دون الانفعال تجاههم، وثانيا للتعامل مع هذه الضغوط ، يجب أن نتحلى بالشفافية قدر الإمكان، وأن نكون صادقين مع الناس، فحتى لو كانت هناك خسارة جراء ذلك على المدى القصير، فبإمكانها أن تؤدي على المدى الطويل إلى تضامن الناس ودعمهم للحكومة والدولة".
صرح السفير الإيراني في لندن، محسن بهاروند، إنه يجب الاعتراف بأن لدى الغرب مهارات جيدة في لعبة المفاوضات المزدوجة والمنافقة.
جاء ذلك في سياق انتقاد بهاروند للدول الغربية وسياستها في مفاوضات فيينا، حيث قال إنها انتهجت "سياسة إعلامية هجومية غير ودية مليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة واتهام إيران بالتقصير"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".
واتهم بهاروند في مدونة له في صفحته على إنستغرام، الدول الغربية بأنهم يتظاهرون بأنهم يؤيدون الحوار والتفاعل، حيث قال:
"قبل أن نقبل بالتفاوض، يتفاوضون بصبر ويقبلون بالكثير من شروطنا وحتى ينخرطون في سلوك التسول، وعندما يقدم كل جانب طلبه ويرسل الوسطاء للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لا يعطون الطرف الآخر حقًا، ويتخذون موقفًا هجوميا وحادا بطريقة تجعل أي مفاوض مهما كانت خلفيتة السياسية يأسف لموقفه البناء والإيجابي".
واعترف السفير الإيراني بأن دول الغرب لديهم مهارات جيدة في هذه اللعبة المزدوجة والمنافقة، لكن الأبعاد المرئية والخفية لهذه المناورات والألعاب المتكررة وبعد سنوات طويلة من الظلم والضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الإيراني باتت واضحة.
ويرى بهاروند أن الدول الغربية "تجند معظم وسائل الإعلام الكبيرة والمشهورة عالميًا للدخول في هذه اللعبة غير العادلة وتكرر كلماتهم المتحيزة لدرجة أنها قد تنطلي حتى على السياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين المخضرمين".
واختتم السفير بالتأكيد على أن "طريقة التعامل مع هذا السلوك الخبيث هي أولاً مقاومة هذه الحرب النفسية والحيلولة دون الانفعال تجاههم، وثانيا للتعامل مع هذه الضغوط ، يجب أن نتحلى بالشفافية قدر الإمكان، وأن نكون صادقين مع الناس، فحتى لو كانت هناك خسارة جراء ذلك على المدى القصير، فبإمكانها أن تؤدي على المدى الطويل إلى تضامن الناس ودعمهم للحكومة والدولة".