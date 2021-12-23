تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/العاهل-السعودي-وولي-عهده-يبعثان-برسالة-لرئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-1054476561.html
العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي
العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بمناسبة ذكرى... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T09:36+0000
2021-12-23T09:36+0000
العالم العربي
العاهل السعودي
ولي العهد محمد بن سلمان
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103734/39/1037343946_0:166:2000:1291_1920x0_80_0_0_5a8bcc4539a9e795319406308551c309.jpg
وذكرت صحيفة الوئام، صباح اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ليونس المنفي، ولحكومة ليبيا وشعبها، واطراد التقدم والازدهار.ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للمنفي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، متمنيا لحكومة وشعب ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وتحتفل ليبيا، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بذكرى الاستقلال عن الاحتلال الإيطالي، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 69 لاستقلال البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103734/39/1037343946_28:0:1972:1458_1920x0_80_0_0_303c782f9232e11edad809d0c5ced053.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العاهل السعودي, ولي العهد محمد بن سلمان, ليبيا

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

09:36 GMT 23.12.2021
© REUTERS / HANDOUTولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وذكرت صحيفة الوئام، صباح اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ليونس المنفي، ولحكومة ليبيا وشعبها، واطراد التقدم والازدهار.
ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للمنفي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، متمنيا لحكومة وشعب ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وتحتفل ليبيا، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بذكرى الاستقلال عن الاحتلال الإيطالي، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 69 لاستقلال البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:31 GMTبوتين: الدين الخارجي لروسيا انخفض إلى 4% وهو الحد الأدنى في العالم
10:26 GMTالنفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع مع عودة الحذر بسبب قيود أوميكرون
10:23 GMTشركة أمريكية في الصين تعتذر عن طلبها عدم قبول عمالة من إقليم تركستان
10:07 GMTالإدارة الأمريكية تبحث ضم دولة إسلامية كبيرة للتطبيع مع إسرائيل
10:00 GMTبيان أوروبي أمريكي مشترك يدين استخدام العنف الجنسي خلال تظاهرات السودان
09:58 GMTالعثور على خاتم ذهبي يحمل رمز "الراعي الصالح" قبالة السواحل الإسرائيلية
09:58 GMTالكويت تبدأ تطبيق نظام محاكمة المتهمين "أونلاين"
09:55 GMTدمشق تتهم دولا غربية بالعمل على عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم
09:50 GMTالرئيس البيلاروسي: سيتم تقديم مشروع التعديلات على الدستور للمناقشة خلال يوم أو يومين
09:47 GMTالداخلية الأفغانية تعلن إحباط هجوم عند مدخل مكتب الجوازات التابع لها في كابل
09:41 GMTحرب بين الكلاب والقردة في الهند تؤدي إلى "مجرزة".. فيديو
09:41 GMTبوتين: الخبراء الروس يعملون بنجاح في أفريقيا لمكافحة "أوميكرون"
09:37 GMTوزير الدفاع الكويتي: اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
09:36 GMTالعاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي
09:23 GMTماذا تفعل إندونيسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية الضخمة... فيديو
09:20 GMTاليونيسيف تكشف عن تزايد العنف واستخدام القوة المفرط ضد أطفال السودان
09:07 GMTقائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن القوات البرية ويطلق وصفا على الطائرات المسيرة الهجومية
08:57 GMTالكاتب آلان بينيت ينتقد بوريس جونسون بقصيدة عنوانها "رجل دولة ميت"
08:52 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام في سوريا
08:43 GMTلماذا أصبح سلاح الجو الياباني بين أفضل القوات الجوية في آسيا؟