العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

وذكرت صحيفة الوئام، صباح اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ليونس المنفي، ولحكومة ليبيا وشعبها، واطراد التقدم والازدهار.ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للمنفي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، متمنيا لحكومة وشعب ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وتحتفل ليبيا، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بذكرى الاستقلال عن الاحتلال الإيطالي، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 69 لاستقلال البلاد.
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وذكرت صحيفة الوئام، صباح اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ليونس المنفي، ولحكومة ليبيا وشعبها، واطراد التقدم والازدهار.
ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للمنفي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، متمنيا لحكومة وشعب ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.