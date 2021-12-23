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https://arabic.sputniknews.com/20211223/العثور-على-خاتم-ذهبي-يحمل-رمز-الراعي-الصالح-قبالة-السواحل-الإسرائيلية---1054477961.html
العثور على خاتم ذهبي يحمل رمز "الراعي الصالح" قبالة السواحل الإسرائيلية
العثور على خاتم ذهبي يحمل رمز "الراعي الصالح" قبالة السواحل الإسرائيلية
أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، أمس الأربعاء، العثورعلى خاتم ذهبي من العصر الروماني نقش على حجره الكريم صورة يسوع الشاب، وذلك قبالة ميناء قيصرية القديم، بين تل... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T09:58+0000
2021-12-23T09:58+0000
العالم
آثار
اسرائيل
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ويحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الخاتم الذهبي الذي تظهر عليه صورة يسوع الشاب وهو يحمل حملا على ظهره، هو مشهد يُعرف باسم "الراعي الصالح" في المسيحية، كما أنه واحد من العديد من القطع الأثرية المذهلة التي تم العثور عليها في ذلك المكان.وتم العثور على الخاتم، الذي يبلغ من العمر 1700 عام، بين مجموعة من العملات المعدنية الرومانية التي تعود للقرن الثالث، بالإضافة إلى تمثال نسر من البرونز وأجراس لصد الأرواح الشريرة وفخار وتمثال روماني في قناع كوميدي.ويعتبر خاتم الذهب ذو الثمانية الأضلاع من أكثر القطع الأثرية روعة في المجموعة، التي تحتوي على حجر كريم أخضر في المنتصف تم نحته لتصوير شخصية السيد المسيح كصبي راعي صغير يرتدي سترة مع خروف حول كتفيه من الخلف.وأشارت الصحيفة إلى أنه وصف "الراعي الصالح"، وهي واحدة من أقدم الصور المستخدمة في المسيحية كرمز لليسوع، قد تم ذكره في الكتاب المقدس عدة مرات.وووفقا للباحثين، كانت المسيحية تمارس في منتديات "سرية" في ذلك الوقت، إلا أن الإمبراطورية الرومانية كانت متسامحة نسبيا مع أشكال جديدة من العبادة بما في ذلك تلك المتعلقة بيسوع، مما يجعل من المنطقي أن يرتدي مواطن ثري في الإمبراطورية مثل هذا الخاتم.وأشارت هيلينا سوكولوف، أمينة في قسم العملات في سلطة الآثار الإسرائيلية، إلى أنه نظرا لصغر الخاتم، فمن المحتمل أنه كان ملكا لامرأة.وإلى جانب اكتشافات العصر الروماني، عثر الغواصون أيضا في حطام سفينة ثان، على 560 قطعة نقدية من العصر المملوكي تعود إلى القرن الرابع عشر.وأضافت سوكولوف أن قيصرية كانت العاصمة المحلية للإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، حيث اعتبرت ميناء رئيسيا لنشاط روما.وذكر في العهد الجديد من الكتاب المقدس أن قائد المئة الروماني كرنيليوس تم تعميده في قيصرية، بحسب الصحيفة.وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إن المدينة كانت واحدة من أقدم مراكز المسيحية، حيث ضمت واحدة من أولى المجتمعات المسيحية في المنطقة.
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العالم, آثار, اسرائيل

العثور على خاتم ذهبي يحمل رمز "الراعي الصالح" قبالة السواحل الإسرائيلية

09:58 GMT 23.12.2021
© Photo / Michael Paul Gollmerمدينة حيفا
مدينة حيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Photo / Michael Paul Gollmer
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أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، أمس الأربعاء، العثورعلى خاتم ذهبي من العصر الروماني نقش على حجره الكريم صورة يسوع الشاب، وذلك قبالة ميناء قيصرية القديم، بين تل أبيب وحيفا.
ويحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الخاتم الذهبي الذي تظهر عليه صورة يسوع الشاب وهو يحمل حملا على ظهره، هو مشهد يُعرف باسم "الراعي الصالح" في المسيحية، كما أنه واحد من العديد من القطع الأثرية المذهلة التي تم العثور عليها في ذلك المكان.
وتم العثور على الخاتم، الذي يبلغ من العمر 1700 عام، بين مجموعة من العملات المعدنية الرومانية التي تعود للقرن الثالث، بالإضافة إلى تمثال نسر من البرونز وأجراس لصد الأرواح الشريرة وفخار وتمثال روماني في قناع كوميدي.
ويعتبر خاتم الذهب ذو الثمانية الأضلاع من أكثر القطع الأثرية روعة في المجموعة، التي تحتوي على حجر كريم أخضر في المنتصف تم نحته لتصوير شخصية السيد المسيح كصبي راعي صغير يرتدي سترة مع خروف حول كتفيه من الخلف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وصف "الراعي الصالح"، وهي واحدة من أقدم الصور المستخدمة في المسيحية كرمز لليسوع، قد تم ذكره في الكتاب المقدس عدة مرات.
وووفقا للباحثين، كانت المسيحية تمارس في منتديات "سرية" في ذلك الوقت، إلا أن الإمبراطورية الرومانية كانت متسامحة نسبيا مع أشكال جديدة من العبادة بما في ذلك تلك المتعلقة بيسوع، مما يجعل من المنطقي أن يرتدي مواطن ثري في الإمبراطورية مثل هذا الخاتم.
وأشارت هيلينا سوكولوف، أمينة في قسم العملات في سلطة الآثار الإسرائيلية، إلى أنه نظرا لصغر الخاتم، فمن المحتمل أنه كان ملكا لامرأة.
وإلى جانب اكتشافات العصر الروماني، عثر الغواصون أيضا في حطام سفينة ثان، على 560 قطعة نقدية من العصر المملوكي تعود إلى القرن الرابع عشر.
وأضافت سوكولوف أن قيصرية كانت العاصمة المحلية للإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، حيث اعتبرت ميناء رئيسيا لنشاط روما.
وذكر في العهد الجديد من الكتاب المقدس أن قائد المئة الروماني كرنيليوس تم تعميده في قيصرية، بحسب الصحيفة.
وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إن المدينة كانت واحدة من أقدم مراكز المسيحية، حيث ضمت واحدة من أولى المجتمعات المسيحية في المنطقة.
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