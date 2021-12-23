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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الكاتب-آلان-بينيت-ينتقد-بوريس-جونسون-بقصيدة-عنوانها-رجل-دولة-ميت-1054475525.html
الكاتب آلان بينيت ينتقد بوريس جونسون بقصيدة عنوانها "رجل دولة ميت"
الكاتب آلان بينيت ينتقد بوريس جونسون بقصيدة عنوانها "رجل دولة ميت"
انتقد المؤلف والكاتب المسرحي الإنجليزي، آلان بينيت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث وجه له قصيدة، للشاعر البريطاني الراحل روديارد كبلينغ، بعنوان "رجل... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T08:57+0000
2021-12-23T08:57+0000
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جاء ذلك في سياق مذكرات سنوية يوثق فيها بينيت حياته ونشرتها مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس"، أمس الأربعاء، وتضمنت ​​هذا العام توجيه انتقاد لاذع إلى جونسون، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وتقول القصيدة:وانتقد الكاتب كذلك سياسة بوريس جونسون تجاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقال ساخرا من جونسون: "بفضل بصيرته المعتادة وحسن تقديره ، كان من أوائل أعمال رئيس الوزراء الحالي الإسراع إلى دعم الرئيس ترامب".يذكر أن استطلاعا للرأي أظهر تراجع التأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ الحاكم، إثر الكشف عن سلسلة من الفضائح مع اعتقاد غالبية الناخبين ضرورة استقالته الآن.وخلال الأسابيع الأخيرة، واجه جونسون هجوما في عدد من الجبهات، بداية من تمويل تجديد مقر إقامته بداوننج ستريت، وصولا إلى ادعاء بأنه تدخل للتأكد من إجلاء الحيوانات الأليفة من أفغانستان خلال انسحاب الغرب الفوضوي في أغسطس/ آب، بحسب "رويترز".وجاء من بين أكثر الأمور التي سببت ضررا له تمثلت في تقارير أشارت إلى أنه أقام حفلة في مقر الحكومة أثناء إغلاق عيد الميلاد في عام 2020 حينما تم حظر مثل هذه الاحتفالات.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الكاتب آلان بينيت ينتقد بوريس جونسون بقصيدة عنوانها "رجل دولة ميت"

08:57 GMT 23.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / POOL
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انتقد المؤلف والكاتب المسرحي الإنجليزي، آلان بينيت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث وجه له قصيدة، للشاعر البريطاني الراحل روديارد كبلينغ، بعنوان "رجل دولة ميت".
جاء ذلك في سياق مذكرات سنوية يوثق فيها بينيت حياته ونشرتها مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس"، أمس الأربعاء، وتضمنت ​​هذا العام توجيه انتقاد لاذع إلى جونسون، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وتقول القصيدة:

"لم أستطع الحفر، لم أجرؤ على السرقة.. لذلك كذبت لإرضاء عامة الشعب.. الآن انكشفت كل أكاذيبي.. ويجب أن أواجه الرجال الذين قتلتهم.. أي كذبة ستخدمني هنا بين الشباب الغاضب؟".

وانتقد الكاتب كذلك سياسة بوريس جونسون تجاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقال ساخرا من جونسون: "بفضل بصيرته المعتادة وحسن تقديره ، كان من أوائل أعمال رئيس الوزراء الحالي الإسراع إلى دعم الرئيس ترامب".
يذكر أن استطلاعا للرأي أظهر تراجع التأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ الحاكم، إثر الكشف عن سلسلة من الفضائح مع اعتقاد غالبية الناخبين ضرورة استقالته الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، واجه جونسون هجوما في عدد من الجبهات، بداية من تمويل تجديد مقر إقامته بداوننج ستريت، وصولا إلى ادعاء بأنه تدخل للتأكد من إجلاء الحيوانات الأليفة من أفغانستان خلال انسحاب الغرب الفوضوي في أغسطس/ آب، بحسب "رويترز".
وجاء من بين أكثر الأمور التي سببت ضررا له تمثلت في تقارير أشارت إلى أنه أقام حفلة في مقر الحكومة أثناء إغلاق عيد الميلاد في عام 2020 حينما تم حظر مثل هذه الاحتفالات.
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