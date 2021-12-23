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الكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقا حول مقتل 10 أشخاص خلال حفل موسيقي
الكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقا حول مقتل 10 أشخاص خلال حفل موسيقي
فتحت لجنة من الكونغرس الأمريكي تحقيقا حول مهرجان "أستروورلد" الموسيقي والذي شهدت إحدى فعالياته مقتل 10 أشخاص. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:49+0000
2021-12-23T12:49+0000
مجتمع
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وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن خلال حفل موسيقي ضمن مهرجان "أستروورلد" المقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقي 10 أشخاص مصرعهم وسط حشد جماهيري كبير، حيث كان الحضور مكتظين بشدة لدرجة أن الكثيرين لم يتمكنوا من التنفس أو تحريك أذرعهم.من جانبها، أرسلت لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي خطابًا، أمس الأربعاء، إلى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Live Nation Entertainment، مايكل رابينو ، تطلب فيه معلومات حول دور الشركة في مهرجان الموسيقى والحفل الموسيقي لنجم الراب ترافيس سكوت.تضمنت المعلومات التي طلبتها اللجنة تفاصيل حول وضع الأمن والسيطرة على الحشود والاستعداد لحوادث الإصابات الجماعية، وحول الخطوات التي سيتخذها رعاة الحفل الموسيقي لمنع الإصابات أو الوفيات في الأحداث المستقبلية.وقالت اللجنة في الرسالة الموجهة إلى رابينو إن "التقارير الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت شركتك قد اتخذت الخطوات المناسبة لضمان سلامة 50 ألف من رواد الحفلات الموسيقية الذين حضروا مهرجان أستروورلد".وطلبت اللجنة من الشركة أن تقدم وثائق حول الأسئلة بحلول 7 يناير/كانون الثاني وأن تقدم إحاطة لأعضاء اللجنة بحلول 12 يناير.
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مجتمع

الكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقا حول مقتل 10 أشخاص خلال حفل موسيقي

12:49 GMT 23.12.2021
© LiveLeak / oxtis جمهور في حفل موسيقي
جمهور في حفل موسيقي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© LiveLeak / oxtis
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فتحت لجنة من الكونغرس الأمريكي تحقيقا حول مهرجان "أستروورلد" الموسيقي والذي شهدت إحدى فعالياته مقتل 10 أشخاص.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن خلال حفل موسيقي ضمن مهرجان "أستروورلد" المقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقي 10 أشخاص مصرعهم وسط حشد جماهيري كبير، حيث كان الحضور مكتظين بشدة لدرجة أن الكثيرين لم يتمكنوا من التنفس أو تحريك أذرعهم.
من جانبها، أرسلت لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي خطابًا، أمس الأربعاء، إلى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Live Nation Entertainment، مايكل رابينو ، تطلب فيه معلومات حول دور الشركة في مهرجان الموسيقى والحفل الموسيقي لنجم الراب ترافيس سكوت.
تضمنت المعلومات التي طلبتها اللجنة تفاصيل حول وضع الأمن والسيطرة على الحشود والاستعداد لحوادث الإصابات الجماعية، وحول الخطوات التي سيتخذها رعاة الحفل الموسيقي لمنع الإصابات أو الوفيات في الأحداث المستقبلية.
وقالت اللجنة في الرسالة الموجهة إلى رابينو إن "التقارير الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت شركتك قد اتخذت الخطوات المناسبة لضمان سلامة 50 ألف من رواد الحفلات الموسيقية الذين حضروا مهرجان أستروورلد".
وطلبت اللجنة من الشركة أن تقدم وثائق حول الأسئلة بحلول 7 يناير/كانون الثاني وأن تقدم إحاطة لأعضاء اللجنة بحلول 12 يناير.
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