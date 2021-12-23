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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الكويت-تبدأ-تطبيق-نظام-محاكمة-المتهمين-أونلاين-1054476862.html
الكويت تبدأ تطبيق نظام محاكمة المتهمين "أونلاين"
الكويت تبدأ تطبيق نظام محاكمة المتهمين "أونلاين"
بدأت الكويت، اليوم الخميس، تطبيق نظام المحاكمات "أونلاين" للمتهمين من داخل أماكن حبسهم. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T09:58+0000
2021-12-23T09:58+0000
2021-12-23T09:58+0000
أخبار الكويت اليوم
محاكمات
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ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية، عن مصادر حكومية، فقد دشن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ورئيس المحاكم الكلية عبداللطيف الثنيان، اليوم، نظام المحاكمات "أونلاين" للسجناء في سجن الكويت المركزي.وأوضحت أن قصر العدل الكويتي، شهد صباح اليوم بثا تجريبيا مع السجن المركزي.وأكدت المصادر أن "الإدارة الفنية بوزارة العدل تأكدت وبحضور القياديين من تقنيات الصوت والبث، حيث قام القياديون بتشغيل البث والتأكد من جاهزيته".
https://arabic.sputniknews.com/20200903/لأول-مرة-في-تاريخ-الكويتقاضيات-يؤدين-اليمين-للعمل-في-المحاكمفيديو-1046445351.html
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أخبار الكويت اليوم, محاكمات
الكويت تبدأ تطبيق نظام محاكمة المتهمين "أونلاين"
بدأت الكويت، اليوم الخميس، تطبيق نظام المحاكمات "أونلاين" للمتهمين من داخل أماكن حبسهم.
ووفقا لما نقلته جريدة
القبس
الكويتية، عن مصادر حكومية، فقد دشن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ورئيس المحاكم الكلية عبداللطيف الثنيان، اليوم، نظام المحاكمات "أونلاين" للسجناء في سجن الكويت المركزي.
وأوضحت أن قصر العدل الكويتي، شهد صباح اليوم بثا تجريبيا مع السجن المركزي.
ولفتت إلى أن
تلك المحاكمات ستقتصر على المتهمين الذين يقضون فترة الحبس الاحتياطي، ويحتاجون لتجديد قرارات الحبس، او أولئك الذين تمت إحالتهم من النيابة بعد قرار حبسهم احتياطياً.
وأكدت المصادر أن "الإدارة الفنية بوزارة العدل تأكدت وبحضور القياديين من
تقنيات الصوت
والبث، حيث قام القياديون بتشغيل البث والتأكد من جاهزيته".