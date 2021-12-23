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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الكويت-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-المتلقين-للجرعة-المنشطة-الثالثة-من-لقاحات-كورونا-1054474374.html
الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات كورونا
الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات كورونا
أصدرت وزارة الصحة الكويتية، قرارا جديدا بشأن المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T08:21+0000
2021-12-23T08:21+0000
الكويت
فيروس كورونا
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وأعلن المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، في بيان، عن توسيع فئات المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 16 سنة فما فوق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع.وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية، لتقديم الجرعة المنشطة بشكل إجمالي، و36 مركزا حسب الموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي للوزارة.وكانت الحكومة الكويتية، قررت، خلال اجتماع استثنائي، اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمتعمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير محصن، مؤكدة العمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.كما قررت الحكومة تطبيق الحجـر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.من جانبها، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قرار مجلس الوزراء يشمل كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يتلقى الجرعة المعززة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة".ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه "في حالة مضي 9 أشهر على التطعيم فإن الشخص غير محصن كاملاً ولا يستطيع السفر".وكانت الكويت، أعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد دولتي، الإمارات والسعودية.وكشفت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور "أوميكرون" الجديد، بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، وهي لمسافر من الجنسية الأوروبية جاء إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حاصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد.وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الكويت-تلزم-المسافرين-إليها-بتلقي-جرعة-منشطة-من-لقاح-كورونا-1054394337.html
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الكويت, فيروس كورونا

الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات كورونا

08:21 GMT 23.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEامرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020
امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أصدرت وزارة الصحة الكويتية، قرارا جديدا بشأن المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، في بيان، عن توسيع فئات المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 16 سنة فما فوق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع.
مخاوف من كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الكويت تلزم المسافرين إليها بتلقي جرعة منشطة من لقاح كورونا
21 ديسمبر, 07:01 GMT
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية، لتقديم الجرعة المنشطة بشكل إجمالي، و36 مركزا حسب الموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وكانت الحكومة الكويتية، قررت، خلال اجتماع استثنائي، اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمتعمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير محصن، مؤكدة العمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.
كما قررت الحكومة تطبيق الحجـر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
من جانبها، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قرار مجلس الوزراء يشمل كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يتلقى الجرعة المعززة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه "في حالة مضي 9 أشهر على التطعيم فإن الشخص غير محصن كاملاً ولا يستطيع السفر".
وكانت الكويت، أعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد دولتي، الإمارات والسعودية.
وكشفت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور "أوميكرون" الجديد، بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، وهي لمسافر من الجنسية الأوروبية جاء إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حاصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد.
وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.
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