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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الليلة-ظاهرة-فلكية-في-سماء-الوطن-العربي-يمكن-رؤيتها-بالعين-المجردة-1054480389.html
الليلة… ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رؤيتها بالعين المجردة
الليلة… ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رؤيتها بالعين المجردة
قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إن الوطن العربي على موعد الليلة مع ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T10:57+0000
2021-12-23T10:57+0000
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب موقع "المواطن" السعودي، من الممكن مساء اليوم، والليالي الشتوية المُقبلة، مشاهدة كوكبة نجوم الجوزاء أو الجبار أورايون، إلى جانب حزام مجرة درب التبانة خلفها، باتجاه الأفق الشرقي.وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبو زاهرة، أنه "نظراً لسطوع نجوم الجوزاء فيُمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته".وأشار رئيس الجمعية الفلكية في جدة إلى أنه "لأن كوكبة الجوزاء موجودة في الليالي الطويلة في ديسمبر ويناير في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فدائماً تُربط بفصل الشتاء".لافتا إلى أنها "أيضاً نقطة انطلاق رائعة للعثور على حزام درب التبانة، فإذا كان الراصد في موقع مظلم فيُمكن رؤية حزام درب التبانه بالعين المجردة حيث يمتد بالقرب من النجم الأحمر منكب الجوزاء".
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أخبار السعودية اليوم

الليلة… ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رؤيتها بالعين المجردة

10:57 GMT 23.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالاستمتاع بمشاهدة نجوم السماء بعد رحلة سفاري في واحة سيوة، صحراء مصر الغربية 15 أكتوبر 2020
الاستمتاع بمشاهدة نجوم السماء بعد رحلة سفاري في واحة سيوة، صحراء مصر الغربية 15 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إن الوطن العربي على موعد الليلة مع ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وبحسب موقع "المواطن" السعودي، من الممكن مساء اليوم، والليالي الشتوية المُقبلة، مشاهدة كوكبة نجوم الجوزاء أو الجبار أورايون، إلى جانب حزام مجرة درب التبانة خلفها، باتجاه الأفق الشرقي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبو زاهرة، أنه "نظراً لسطوع نجوم الجوزاء فيُمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته".
ولفت إلى أن "نجوم الجوزاء تُعد واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يُمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمين ساطعين، أحدُهُما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق، أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء".
وأشار رئيس الجمعية الفلكية في جدة إلى أنه "لأن كوكبة الجوزاء موجودة في الليالي الطويلة في ديسمبر ويناير في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فدائماً تُربط بفصل الشتاء".
لافتا إلى أنها "أيضاً نقطة انطلاق رائعة للعثور على حزام درب التبانة، فإذا كان الراصد في موقع مظلم فيُمكن رؤية حزام درب التبانه بالعين المجردة حيث يمتد بالقرب من النجم الأحمر منكب الجوزاء".
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