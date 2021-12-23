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https://arabic.sputniknews.com/20211223/المغرب-يقرر-تمديد-حالة-الطوارئ-الصحية-حتى-31-يناير-2022-لمكافحة-تفشي-فيروس-كورونا-1054486524.html
المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير 2022 لمكافحة تفشي فيروس كورونا
المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير 2022 لمكافحة تفشي فيروس كورونا
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2022. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:45+0000
2021-12-23T12:45+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقالت وسائل إعلام مغربية، إن "المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19".وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا". وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".وشدد الحكومة المغربية في بيانها على أن خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما ومستمرا، وأكدت على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".كما أعلنت السلطات المغربية، مؤخرا، استمرار العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل مواجهة جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/المغرب-يلغي-جميع-احتفالات-رأس-السنة-ويفرض-حظر-انتقال-ليلي-1054384089.html
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أخبار المغرب اليوم

المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير 2022 لمكافحة تفشي فيروس كورونا

12:45 GMT 23.12.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALعناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020
عناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2022.
وقالت وسائل إعلام مغربية، إن "المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19".
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
المغرب يلغي جميع احتفالات رأس السنة ويفرض حظر انتقال ليلي
20 ديسمبر, 17:01 GMT
وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.
وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".
وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا". وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".
وشدد الحكومة المغربية في بيانها على أن خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما ومستمرا، وأكدت على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".
كما أعلنت السلطات المغربية، مؤخرا، استمرار العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل مواجهة جائحة كورونا.
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