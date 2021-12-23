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المنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا
المنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا
أعلن نائب مدير قسم التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري لوكيانتسيف، اليوم الخميس، أن المنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T07:20+0000
2021-12-23T07:20+0000
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وقال لوكيانتسيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الوضع ليس على ما يرام، وبقدر ما أعرف، تُبذل بعض الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية من خلال المنظمات الدينية الإسلامية الروسية".وأضاف قائلا: "على حد علمي، فهم على اتصال بمسلمي بيلاروس التي تحاول المساعدة بشتى أنواع الوسائل".ويذكر أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تشكلت مجموعات من المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية تقدر بنحو ألفي مهاجر معظمهم من الأكراد، كانت تحاول العبور إلى بولندا، إلا أن الجنود البولنديين منعوا هذه المحاولات باستخدام وسائل ومعدات خاصة. وقامت السلطات البيلاروسية بإعداد مركز لإيواء المهاجرين بالقرب من نقطة تفتيش. وفيما بعد أعلن سفير العراق في روسيا وبيلاروس عودة أكثر من 2.7 ألف مهاجر إلى بلادهم على متن طائرات خصصت لإجلائهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الخارجية-العراقية-مجموع-العراقيين-العائدين-من-الحدود-البيلاروسية-1894-1053300085.html
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أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

المنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا

07:20 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصوروضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلن نائب مدير قسم التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري لوكيانتسيف، اليوم الخميس، أن المنظمات الإسلامية الروسية تقدم مساعدات للمهاجرين المتواجدين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.
وقال لوكيانتسيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الوضع ليس على ما يرام، وبقدر ما أعرف، تُبذل بعض الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية من خلال المنظمات الدينية الإسلامية الروسية".
وأضاف قائلا: "على حد علمي، فهم على اتصال بمسلمي بيلاروس التي تحاول المساعدة بشتى أنواع الوسائل".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
الخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894
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ويذكر أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تشكلت مجموعات من المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية تقدر بنحو ألفي مهاجر معظمهم من الأكراد، كانت تحاول العبور إلى بولندا، إلا أن الجنود البولنديين منعوا هذه المحاولات باستخدام وسائل ومعدات خاصة.
وقامت السلطات البيلاروسية بإعداد مركز لإيواء المهاجرين بالقرب من نقطة تفتيش. وفيما بعد أعلن سفير العراق في روسيا وبيلاروس عودة أكثر من 2.7 ألف مهاجر إلى بلادهم على متن طائرات خصصت لإجلائهم.
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