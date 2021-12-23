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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الوطنية-لحقوق-الإنسان-في-ليبيا-تعرب-عن-أسفها-الشديد-لتأجيل-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1054506328.html
"الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تعرب عن أسفها الشديد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
"الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تعرب عن أسفها الشديد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،اليوم الخميس، عن أسفها الشديد حيال تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في 24... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T22:02+0000
2021-12-23T22:02+0000
ليبيا
الانتخابات الرئاسية الليبية
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وقالت اللجنة في بيان: "نتابع بقلقً بالغ حالة الجمُود والانسداد السياسي القائمة بالبلاد، والتي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وشكلت عائقاً أساسياً أمام إجراء الإنتخابات، مما أدى إلى تشجيع بعض الأطراف والكيانات السياسية الرافضة لإجراء الإنتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها ، واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى تنظيمها".وأضاف البيان: "يُشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة".وأكدت اللجنة على أن "عرقلة إجراء الانتخابات لا بد أن لا يفضي إلى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع، وتزيد من مخاطر انزلاق إلى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن أن ينشأ عنها من تشظي والانقسام ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة".وحذر البيان من "تبعات وتداعيات العبث بإرادة الشعب الليبي بتأجيل إجراء الإنتخابات أو إجهاض المسار الإنتخابي بأكمله، وأن ذلك سيؤدى إلى خيارات ذات عواقب وخيمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية".وطالبت اللجنة، "بضرورة وضع جدول زمني محدد، وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد، وضمان العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية".كما عبرت اللجنة عن دعمها "لدعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير/كانون ثان 2022"، وطالبت "كل من مجلس النواب وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية".وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا في ليبيا في بيان، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022.وقالت المفوضية في البيان إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.كما طالبت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية بالقيام بمسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.وأكد نواب في البرلمان الليبي، يو م الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ‏وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة. ‏وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/المفوضية-الوطنية-العليا-للانتخابات-في-ليبيا-تقترح-تأجيل-الجولة-الأولى-إلى-24-يناير-1054439768.html
https://arabic.sputniknews.com/20211222/المفوضية-الوطنية-العليا-للانتخابات-في-ليبيا-تقترح-تأجيل-الجولة-الأولى-إلى-24-يناير-1054439768.html
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ليبيا, الانتخابات الرئاسية الليبية

"الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تعرب عن أسفها الشديد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

22:02 GMT 23.12.2021
© REUTERS / HAZEM AHMEDرجل يُظهر بطاقته الانتخابية داخل مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا في 8 نوفمبر 2021
رجل يُظهر بطاقته الانتخابية داخل مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا في 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / HAZEM AHMED
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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،اليوم الخميس، عن أسفها الشديد حيال تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت اللجنة في بيان: "نتابع بقلقً بالغ حالة الجمُود والانسداد السياسي القائمة بالبلاد، والتي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وشكلت عائقاً أساسياً أمام إجراء الإنتخابات، مما أدى إلى تشجيع بعض الأطراف والكيانات السياسية الرافضة لإجراء الإنتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها ، واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى تنظيمها".
وأضاف البيان: "يُشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
المفوضية العليا في ليبيا تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل
أمس, 10:12 GMT
وأكدت اللجنة على أن "عرقلة إجراء الانتخابات لا بد أن لا يفضي إلى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع، وتزيد من مخاطر انزلاق إلى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن أن ينشأ عنها من تشظي والانقسام ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة".
وحذر البيان من "تبعات وتداعيات العبث بإرادة الشعب الليبي بتأجيل إجراء الإنتخابات أو إجهاض المسار الإنتخابي بأكمله، وأن ذلك سيؤدى إلى خيارات ذات عواقب وخيمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية".
وطالبت اللجنة، "بضرورة وضع جدول زمني محدد، وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد، وضمان العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية".
كما عبرت اللجنة عن دعمها "لدعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير/كانون ثان 2022"، وطالبت "كل من مجلس النواب وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية".
وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا في ليبيا في بيان، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022.
وقالت المفوضية في البيان إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.
وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
المفوضية العليا في ليبيا تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل
أمس, 10:12 GMT
كما طالبت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية بالقيام بمسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.
وأكد نواب في البرلمان الليبي، يو م الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ‏وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة. ‏
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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