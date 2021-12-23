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https://arabic.sputniknews.com/20211223/اليمن-الحوثي-يطالب-بلجنة-أممية-للتأكد-من-اتهامات-التحالف-بتخزين-أسلحة-في-ملعب-الثورة-1054506661.html
اليمن… الحوثي يطالب بلجنة أممية للتأكد من اتهامات التحالف بتخزين أسلحة في ملعب الثورة
اليمن… الحوثي يطالب بلجنة أممية للتأكد من اتهامات التحالف بتخزين أسلحة في ملعب الثورة
طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالنزول إلى ملعب مدينة الثورة الرياضي للتفتيش عن وجود أسلحة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T23:18+0000
2021-12-23T23:18+0000
اليمن
الحوثي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "جيد إعلان تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] مهلة لقصف الملعب المقصوف كما يفعل الكيان بغزة".وأضاف: "الآن أعلن لكم واتحدى نطالب بفريق أممي كلجنة تنزل الى الملعب وإذا وجدوا فيه طائرات مسيرة او صواريخ كما يدعون وهي التي تخيفهم فنحن نسلمها للأمم المتحدة مباشرة"، متابعا: "إن كان لا يوجد أي شيء فيلتزموا بالتوقف عن القصف نهائياً".وبوقت سابق من اليوم، اتهم التحالف، "أنصار الله" بتخزين أسلحة في ملعب الثورة بصنعاء، ممهلاً الجماعة 6 ساعات لـ "إخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية".وحذر التحالف، "أنصار الله" بـ "إسقاط الحماية عن الملعب إذا لم تنصاع لأحكام القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/أنصار-الله-تنفي-تخزين-أسلحة-في-ملعب-بصنعاء-وتدعو-وسائل-الإعلام-لزيارته-1054504230.html
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اليمن, الحوثي

اليمن… الحوثي يطالب بلجنة أممية للتأكد من اتهامات التحالف بتخزين أسلحة في ملعب الثورة

23:18 GMT 23.12.2021
© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار اللهمحمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" في اليمن
محمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لـ أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله
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طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالنزول إلى ملعب مدينة الثورة الرياضي للتفتيش عن وجود أسلحة اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الجماعة بتخزينها فيه.
القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "جيد إعلان تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] مهلة لقصف الملعب المقصوف كما يفعل الكيان بغزة".
وأضاف: "الآن أعلن لكم واتحدى نطالب بفريق أممي كلجنة تنزل الى الملعب وإذا وجدوا فيه طائرات مسيرة او صواريخ كما يدعون وهي التي تخيفهم فنحن نسلمها للأمم المتحدة مباشرة"، متابعا: "إن كان لا يوجد أي شيء فيلتزموا بالتوقف عن القصف نهائياً".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
"أنصار الله" تنفي تخزين أسلحة في ملعب بصنعاء وتدعو وسائل الإعلام لزيارته
20:08 GMT
وبوقت سابق من اليوم، اتهم التحالف، "أنصار الله" بتخزين أسلحة في ملعب الثورة بصنعاء، ممهلاً الجماعة 6 ساعات لـ "إخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية".
وحذر التحالف، "أنصار الله" بـ "إسقاط الحماية عن الملعب إذا لم تنصاع لأحكام القانون الدولي الإنساني".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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