https://arabic.sputniknews.com/20211223/بدء-تحميل-الوقود-في-الوحدة-الثانية-لمحطة-الطاقة-النووية-البيلاروسية-1054470842.html

بدء تحميل الوقود في الوحدة الثانية لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية

بدء تحميل الوقود في الوحدة الثانية لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية

في 22 ديسمبر/كانون الأول، بدأت عملية تحميل الوقود في مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية (المصمم العام والمقاول العام للمحطة هو قسم الهندسة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T06:37+0000

2021-12-23T06:37+0000

2021-12-23T06:37+0000

روسيا

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في الساعة 10:11 صباحا، تم تحميل أول حزمة من قضبان الوقود النووي داخل المفاعل. من المخطط تحميل 163 حزمة في المفاعل إجمالا. أما الوقود النووي فصُنع في مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (Novosibirsk Chemical Concentrates Plant) التابع لشركة "تفيل" للوقود التي تدخل ضمن مجموعة "روساتوم".إثر الانتهاء من عملية تحميل الوقود، سيتم تحويل المفاعل للعمل على الحد الأدنى من مستوى الطاقة المتحكم فيه (أي أقل من 1%) وخلال هذه المرحلة سيخضع المفاعل للفحوص المطلوبة. وبعد التأكد من أن وحدة الطاقة الثانية تعمل بشكل موثوق وآمن وفقا للمعايير التصميمية ستبدأ مرحلة التشغيل التي ستشهد ربط الوحدة لأول مرة بشبكة الطاقة العامة في جمهورية بيلاروس.في الوقت الحالي، تعتبر "روساتوم" إحدى الشركات الرائدة عالميا والشركة الوحيدة في العالم التي تقوم بإنشاء محطات الطاقة النووية في الخارج على أساس تسلسلي. يبلغ عدد مرافق الطاقة النووية روسية التصميم حول العالم 106 مرافق بما فيها 80 وحدة لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات من نوع VVER (مفاعلات الماء المضغوط). تضم الآن محفظة "روساتوم" للطلبيات الدولية 35 وحدة طاقة من نوع VVER في 12 دولة وهذه المشاريع في مراحل مختلفة من التنفيذ.ينفذ مشروع بناء محطة الطاقة النووية البيلاروسية ذات مفاعلين VVER-1200 بقدرة إجمالية تبلغ 2400 ميغاواط بالقرب من مدينة أوستروفيتس في جمهورية بيلاروس. وهذه المحطة هي الأولى من نوعها في بيلاروس تعتمد على تصميم روسي للمحطات النووية من الجيل "3+" المتوافق تماما مع المعايير الدولية ومتطلبات السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 10 يونيو/حزيران 2021، دخلت وحدة الطاقة الأولى للمحطة النووية البيلاروسية مرحلة التشغيل التجاري لتصبح بذلك أول منشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية منتمية للجيل "3+" تم بناؤها خارج أراضي روسيا على أساس التقنيات الروسية.قسم الهندسة لـ "روساتوم"يشمل قسم الهندسة لمؤسسة "روساتوم" للطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية مجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة النووية الروسية، وبينها "أسي" (مدينة نيجني نوفغورود) و"آتوم ستروي إكسبورت" (مدينة نيجني نوفغورود) و"آتوم إينيرغو برويكت" (مدينة موسكو) و"آتوم برويكت" (مدينة سان بطرسبرغ) وغيرها. يحل قسم الهندسة لـ "روساتوم" في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المشاريع الموجودة في حقيبتها للطلبيات وعدد محطات طاقة نووية يشيدها خارج أراضي روسيا في آن واحد.تبلغ نسبة إيرادات القسم الهندسي الآتية من المشاريع الأجنبية نحو 80% من إجمالي أرباحه.وينفذ القسم مشاريع لبناء محطات طاقة نووية ذات قدرة إنتاجية كبيرة في روسيا وخارجها ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات على أساس عقود تسليم المفتاح EPC وEP وEPC(M)، بما في ذلك إدارة المشاريع وأعمال التصميم. كما ينشط في مجال تطوير تقنيات Multi-D لإدارة المرافق الهندسية المعقدة.ويقول القسم: "نبني محطات للطاقة النووية موثوقة وآمنة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث المطور من نوعVVER (مفاعل القدرة المائي-المائي) التي تلبي كافة المتطلبات والتوصيات الدولية".

https://arabic.sputniknews.com/20200807/بيلاروس-تتسلم-من-روساتوم-الروسية-أحدث-محطة-للطاقة-النووية-وأكثرها-أمانا-1046217509.html

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