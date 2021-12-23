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https://arabic.sputniknews.com/20211223/برلماني-روسي-من-المقرر-عقد-منتدى-دولي-للحوار-بين-الأديان-في-سوريا-1054502706.html
برلماني روسي: من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان في سوريا
برلماني روسي: من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان في سوريا
أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، رئيس الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية سيرغي غافريلوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان، الذي... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T19:10+0000
2021-12-23T19:10+0000
العالم العربي
سوريا
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موسكو - سبوتنيك. وقد التقى غافريلوف، اليوم الخميس، في دمشق، ضمن الوفد الروسي، مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر.كما أشار غافريلوف، ناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الإنساني في سوريا "المثقلة بانتشار عدوى فيروس كورونا، ومشكلة حماية حقوق المسيحيين، والقيم الروحية والأخلاقية الأساسية للمجتمع".وقال غافريلوف : "نعتبر أنه من الضروري تكثيف العلاقات بين الأديان بعد التغلب على الوباء. وفي هذا الصدد، اقترحنا النظر في إمكانية عقد منتدى دولي مكرس لحوار الثقافات والأديان في دمشق بمشاركة ممثلين عن جميع الطوائف العالمية والشخصيات السياسية والعامة. ويجب أن تكون الفكرة المهيمنة للمنتدى هي التضامن وصنع السلام والاحترام المتبادل للقيم الروحية والتقاليد الوطنية ".وأضاف البرلماني: "أيد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكية، يوحنا العاشر، اقتراح عقد منتدى بين الأديان في سوريا، وأشاد بعمل أعضاء الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، وأعرب أيضًا عن دعمه لموقف روسيا بشأن قضية الانقسام الكنسي المفروض من الخارج في أوكرانيا ".ولفت غافريلوف، إلى أن النواب الأرثوذكس في روسيا على اتصال دائم بزملائهم السوريين حول تطوير العلاقات بين الأديان والتعاون الإنساني. على سبيل المثال، يأتي أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة لحماية القيم المسيحية إلى سوريا بمشاريع إنسانية منذ عام 2014.
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العالم العربي, سوريا

برلماني روسي: من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان في سوريا

19:10 GMT 23.12.2021
© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOURدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
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أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، رئيس الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية سيرغي غافريلوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان، الذي ستشارك فيه شخصيات عامة وسياسيون، في سوريا، بعد انتهاء الوباء، وقد قام برلمانيون روس بهذه المبادرة، بمباركة غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر.
موسكو - سبوتنيك. وقد التقى غافريلوف، اليوم الخميس، في دمشق، ضمن الوفد الروسي، مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر.

كما أشار غافريلوف، ناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الإنساني في سوريا "المثقلة بانتشار عدوى فيروس كورونا، ومشكلة حماية حقوق المسيحيين، والقيم الروحية والأخلاقية الأساسية للمجتمع".

وقال غافريلوف : "نعتبر أنه من الضروري تكثيف العلاقات بين الأديان بعد التغلب على الوباء. وفي هذا الصدد، اقترحنا النظر في إمكانية عقد منتدى دولي مكرس لحوار الثقافات والأديان في دمشق بمشاركة ممثلين عن جميع الطوائف العالمية والشخصيات السياسية والعامة. ويجب أن تكون الفكرة المهيمنة للمنتدى هي التضامن وصنع السلام والاحترام المتبادل للقيم الروحية والتقاليد الوطنية ".

وأضاف البرلماني: "أيد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكية، يوحنا العاشر، اقتراح عقد منتدى بين الأديان في سوريا، وأشاد بعمل أعضاء الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، وأعرب أيضًا عن دعمه لموقف روسيا بشأن قضية الانقسام الكنسي المفروض من الخارج في أوكرانيا ".

ولفت غافريلوف، إلى أن النواب الأرثوذكس في روسيا على اتصال دائم بزملائهم السوريين حول تطوير العلاقات بين الأديان والتعاون الإنساني. على سبيل المثال، يأتي أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة لحماية القيم المسيحية إلى سوريا بمشاريع إنسانية منذ عام 2014.
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