بعد الاعتراف باغتيال سليماني... هل ستندلع "حرب اغتيالات" بين إيران وإسرائيل؟
بعد الاعتراف باغتيال سليماني... هل ستندلع "حرب اغتيالات" بين إيران وإسرائيل؟
ويرى مراقبون أن من شأن الاعتراف الإسرائيلي أن يشرعن أي رد فعل انتقامي إيراني، وقد يدشن لحرب اغتيالات بين الجانبين في الداخل وفي المنطقة عموماً.رئيس تحرير "إيران دبلوماتيك"، عماد أبشناس، رأى أن اعتراف تل أبيب أو عدمه، ليس مهما بالنسبة لإيران، لأنها طهران رصدت كل من شارك في العملية، وتقوم باصطيادهم سواء بشكل فردي أو جماعي.في نفس الوقت، أشار أبشناس في حوار عبر "بانوراما"، إلى أن الغاية هي استفزاز الجمهورية الإسلامية لاتخاذ رد وفق الحسابات الإسرائيلية، مضيفاً أن إيران تملك حق الرد بالمثل، ورفع شكاوى دولية.
تناقش الحلقة اعتراف رئيس المخابرات العسكريّة الإسرائيلية السابق الجِنرال تامير هايمان، بأن جهاز الموساد الإسرائيلي لعب دورًا بارزًا في عمليّة اغتيال اللواء قاسم سليماني رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني عام 2020 أثناء وصوله إلى مطار بغداد قادمًا من دِمشق.
ويرى مراقبون أن من شأن الاعتراف الإسرائيلي أن يشرعن أي رد فعل انتقامي إيراني، وقد يدشن لحرب اغتيالات بين الجانبين في الداخل وفي المنطقة عموماً.
رئيس تحرير "إيران دبلوماتيك"، عماد أبشناس، رأى أن اعتراف تل أبيب أو عدمه، ليس مهما بالنسبة لإيران، لأنها طهران رصدت كل من شارك في العملية، وتقوم باصطيادهم سواء بشكل فردي أو جماعي.
في نفس الوقت، أشار أبشناس في حوار عبر "بانوراما"، إلى أن الغاية هي استفزاز الجمهورية الإسلامية لاتخاذ رد وفق الحسابات الإسرائيلية، مضيفاً أن إيران تملك حق الرد بالمثل، ورفع شكاوى دولية.