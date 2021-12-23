بوتين: الخبراء الروس يعملون بنجاح في أفريقيا لمكافحة "أوميكرون"

وجاءت تصريحات بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده اليوم الخميس قال خلاله: "المتخصصون الروس الذين ذهبوا إلى أفريقيا لمحاربة أوميكرون يعملون بنجاح هناك".وأضاف بوتين قائلا: "يعلم الجميع خطورة سلالة أوميكرون الجديدة، حيث يقوم الخبراء الروس بما في وسعهم لمحاربة الفيروس".يذكر أن الرئيس الروسي بوتين يقيم مؤتمره الصحفي السنوي منذ عام 2001 يتطرق فيه إلى كل الأحداث والمشاكل الداخلية التي تواجهها روسيا.كقاعدة عامة، يعلن رئيس الدولة أولاً عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، ثم يحصل الصحفيون على فرصة لطرح الأسئلة.وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت إلى ظهور أدلة مهمة على أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك المتعافين.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الخبراء والمتخصصين الروس يعملون بنجاح في القارة الأفريقية لمحاربة ومكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".
وجاءت تصريحات بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده اليوم الخميس قال خلاله: "المتخصصون الروس الذين ذهبوا إلى أفريقيا لمحاربة أوميكرون يعملون بنجاح هناك".
وأضاف بوتين قائلا: "يعلم الجميع خطورة سلالة أوميكرون الجديدة، حيث يقوم الخبراء الروس بما في وسعهم لمحاربة الفيروس".
يذكر أن الرئيس الروسي بوتين يقيم مؤتمره الصحفي السنوي منذ عام 2001 يتطرق فيه إلى كل الأحداث والمشاكل الداخلية التي تواجهها روسيا.
كقاعدة عامة، يعلن رئيس الدولة أولاً عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، ثم يحصل الصحفيون على فرصة لطرح الأسئلة.
وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت إلى ظهور أدلة مهمة على أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك المتعافين.