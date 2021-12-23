بوتين: الدين الخارجي لروسيا انخفض إلى 4% وهو الحد الأدنى في العالم

وقال الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي السابع عشر: "انخفض الدين الخارجي للدولة انخفاضا طفيفا. وهذه هي القيمة الأدنى في العالم، نحو 4%".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رضاه عن عمل الحكومة والبنك المركزي الروسيين هذا العام، على خلفية النتائج والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كانخفاض الدين الخارجي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا.وقال بوتين:وتابع الرئيس متحدثا عن "الميزان التجاري"، فقال: "في العام الماضي، على الرغم من كل الصعوبات، كان لدينا 94 مليار [دولار ]، ولكن الآن تضاعف عمليًا، في نهاية العام - [ يتوقع ] 184 مليار دولار، هذا أيضًا مؤشر جيد جدا".وشدد بوتين خلال تقييمه للوضع الاقتصادي في روسيا خلال مؤتمره الصحفي الموسع: "بشكل عام أعتقد أن كلاً من عمل الحكومة وعمل البنك المركزي يستحقان تقييما مرضيا، والنتيجة إيجابية".كما أشار الرئيس الروسي إلى وجود "مؤشرات جيدة جدًا في البناء، أرقام قياسية "90 مليون متر مربع". هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق مثل هذه النتيجة في تاريخ روسيا الحديث". مضيفا: "أود أن أهنئ جميع عمال مجمع البناء، وكبار المسؤولين، وأولئك الذين يعملون مباشرة في مواقع البناء، على هذه النتيجة".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدين الخارجي العام لروسيا انخفض إلى 4%، وهو أدنى دين في العالم.
وقال الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي السابع عشر: "انخفض الدين الخارجي للدولة انخفاضا طفيفا. وهذه هي القيمة الأدنى في العالم، نحو 4%".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رضاه عن عمل الحكومة والبنك المركزي الروسيين هذا العام، على خلفية النتائج والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كانخفاض الدين الخارجي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا.
وقال بوتين:
"من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% هذا العام، والآن يبلغ 4.6% حتى شهر أكتوبر. وينمو الإنتاج الصناعي بمعدل 5%".
وتابع الرئيس متحدثا عن "الميزان التجاري"، فقال: "في العام الماضي، على الرغم من كل الصعوبات، كان لدينا 94 مليار [دولار ]، ولكن الآن تضاعف عمليًا، في نهاية العام - [ يتوقع ] 184 مليار دولار، هذا أيضًا مؤشر جيد جدا".
وشدد بوتين خلال تقييمه للوضع الاقتصادي في روسيا خلال مؤتمره الصحفي الموسع: "بشكل عام أعتقد أن كلاً من عمل الحكومة وعمل البنك المركزي يستحقان تقييما مرضيا، والنتيجة إيجابية".
كما أشار الرئيس الروسي إلى وجود "مؤشرات جيدة جدًا في البناء، أرقام قياسية "90 مليون متر مربع". هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق مثل هذه النتيجة في تاريخ روسيا الحديث". مضيفا: "أود أن أهنئ جميع عمال مجمع البناء، وكبار المسؤولين، وأولئك الذين يعملون مباشرة في مواقع البناء، على هذه النتيجة".