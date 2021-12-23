بوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا

وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع تلك القوى التي ترغب في بناء علاقات مع روسيا بطريقة حسن الجوار. ماذا يحدث لهذه القوى؟ يقتلون خارج نطاق القانون، وهو ما يتعارض مع قوانين ودستور أوكرانيا، أو ببساطة جرائم قتل في الشارع".وأكد بوتين: "ولكن كيف يمكنك بناء علاقات مع القيادة الحالية؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يفعلونه؟ إن ذلك مستحيل عمليا".وقال بوتين إن الرئيس الأوكراني الحالي، فولوديمير زيلينسكي، بدلا من الاستجابة لمطالب الناس بعلاقات سلمية مع روسيا واستخدام هذه المشاعر في المجتمع الأوكراني، وقع تحت تأثير العناصر المتطرفة، كما يقولون في أوكرانيا "النازيون".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي إنه في أوكرانيا، تم قتل أولئك الذين هم على استعداد للتعاون مع موسكو ببساطة.
وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع تلك القوى التي ترغب في بناء علاقات مع روسيا بطريقة حسن الجوار. ماذا يحدث لهذه القوى؟ يقتلون خارج نطاق القانون، وهو ما يتعارض مع قوانين ودستور أوكرانيا، أو ببساطة جرائم قتل في الشارع".
وأكد بوتين: "ولكن كيف يمكنك بناء علاقات مع القيادة الحالية؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يفعلونه؟ إن ذلك مستحيل عمليا".
وقال بوتين إن الرئيس الأوكراني الحالي، فولوديمير زيلينسكي، بدلا من الاستجابة لمطالب الناس بعلاقات سلمية مع روسيا واستخدام هذه المشاعر في المجتمع الأوكراني، وقع تحت تأثير العناصر المتطرفة، كما يقولون في أوكرانيا "النازيون".