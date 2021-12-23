تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-في-أوكرانيا-يتم-قتل-الأشخاص-المستعدين-للعمل-مع-روسيا-1054490291.html
بوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا
بوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي إنه في أوكرانيا، تم قتل أولئك الذين هم على استعداد للتعاون مع موسكو ببساطة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:45+0000
2021-12-23T13:45+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054485183_0:65:2627:1543_1920x0_80_0_0_1e016d2c7d22ef4c3a9daef05f1510a3.jpg
وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع تلك القوى التي ترغب في بناء علاقات مع روسيا بطريقة حسن الجوار. ماذا يحدث لهذه القوى؟ يقتلون خارج نطاق القانون، وهو ما يتعارض مع قوانين ودستور أوكرانيا، أو ببساطة جرائم قتل في الشارع".وأكد بوتين: "ولكن كيف يمكنك بناء علاقات مع القيادة الحالية؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يفعلونه؟ إن ذلك مستحيل عمليا".وقال بوتين إن الرئيس الأوكراني الحالي، فولوديمير زيلينسكي، بدلا من الاستجابة لمطالب الناس بعلاقات سلمية مع روسيا واستخدام هذه المشاعر في المجتمع الأوكراني، وقع تحت تأثير العناصر المتطرفة، كما يقولون في أوكرانيا "النازيون".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بوتين-يحمل-أمريكا-مسؤولية-توتر-الوضع-في-أوروبا--1054404233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054485183_242:0:2386:1608_1920x0_80_0_0_18d742a094762f8c4f8151509174e295.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا

13:45 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي إنه في أوكرانيا، تم قتل أولئك الذين هم على استعداد للتعاون مع موسكو ببساطة.
وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع تلك القوى التي ترغب في بناء علاقات مع روسيا بطريقة حسن الجوار. ماذا يحدث لهذه القوى؟ يقتلون خارج نطاق القانون، وهو ما يتعارض مع قوانين ودستور أوكرانيا، أو ببساطة جرائم قتل في الشارع".
وأكد بوتين: "ولكن كيف يمكنك بناء علاقات مع القيادة الحالية؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يفعلونه؟ إن ذلك مستحيل عمليا".
وقال بوتين إن الرئيس الأوكراني الحالي، فولوديمير زيلينسكي، بدلا من الاستجابة لمطالب الناس بعلاقات سلمية مع روسيا واستخدام هذه المشاعر في المجتمع الأوكراني، وقع تحت تأثير العناصر المتطرفة، كما يقولون في أوكرانيا "النازيون".
الرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
بوتين يحمل أمريكا مسؤولية توتر الوضع في أوروبا
21 ديسمبر, 11:23 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:02 GMTبوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا
15:00 GMTخبير: أمريكا اعترفت بعدم صحة مبررات احتلالها للعراق
14:56 GMTألمانيا تحذر من أسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان
14:49 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 310 مسلحين من "أنصار الله" في عمليات بمحافظة مأرب
14:44 GMTالرئيس الأرميني يتحدث عن فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية مع السعودية
14:37 GMTمسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي
14:35 GMTالسعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا
14:34 GMTإزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة
14:33 GMTفساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء
14:30 GMTأكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
14:14 GMTشاهد وتذوق التلفاز... جهاز بأبعاد متعددة الحواس
14:03 GMTمفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر..وزير الخارجية العراقي يزور طهران
13:59 GMTطائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي للبحر الأسود
13:58 GMTالقبض على ضابط شرطة عراقي بتهمة الإتجار بالمخدرات
13:55 GMT"وثبة الأبطال"... مشروع تدريبي تنفذه الفرقة الـ18 للجيش السوداني
13:52 GMTنشرت صورا لها... شبكة أمريكية: السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة الصين
13:51 GMTهل يتسنى لقوات اليونيفيل تغيير قواعد الاشتباك والتحرك جنوبي لبنان؟
13:49 GMTبعد الاعتراف باغتيال سليماني... هل ستندلع "حرب اغتيالات" بين إيران وإسرائيل؟
13:45 GMTمع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي
13:45 GMTبوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا