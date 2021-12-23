https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يستبعد-استعداد-كييف-لعملية-عسكرية-جديدة-ضد-دونباس-1054479895.html

بوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس

بوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة في دونباس، وأكد أنه من الضروري التنبه لذلك. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T10:46+0000

2021-12-23T10:46+0000

2021-12-23T10:46+0000

روسيا

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وأضاف: "الآن يقولون لنا حرب، حرب، حرب. لدى المرء انطباع بأنه ربما يتم الإعداد لعملية عسكرية ثالثة، وقد تم تحذيرنا مسبقًا: لا تتدخل، لا تحمي هؤلاء الأشخاص".وأكد بوتين ردا على سؤال عن احتمال هجوم روسيا على أوكرانيا: "روسيا لا تهدد أحدا".وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.وقال ريابكوف لصحيفة "الحياة الدولية": "نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق. إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأميركي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، والتي "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو التي يريد الأميركيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه في هذه الحالة، ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض، وأن "كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-الدين-الخارجي-لروسيا-انخفض-إلى-4-وهو-الحد-الأدنى-في-العالم-1054478811.html

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روسيا