تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يستبعد-استعداد-كييف-لعملية-عسكرية-جديدة-ضد-دونباس-1054479895.html
بوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس
بوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس
لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة في دونباس، وأكد أنه من الضروري التنبه لذلك. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T10:46+0000
2021-12-23T10:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054409012_0:80:2898:1710_1920x0_80_0_0_a808db3adbcf96322d60e687c31fc260.jpg
وأضاف: "الآن يقولون لنا حرب، حرب، حرب. لدى المرء انطباع بأنه ربما يتم الإعداد لعملية عسكرية ثالثة، وقد تم تحذيرنا مسبقًا: لا تتدخل، لا تحمي هؤلاء الأشخاص".وأكد بوتين ردا على سؤال عن احتمال هجوم روسيا على أوكرانيا: "روسيا لا تهدد أحدا".وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.وقال ريابكوف لصحيفة "الحياة الدولية": "نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق. إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأميركي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، والتي "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو التي يريد الأميركيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه في هذه الحالة، ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض، وأن "كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-الدين-الخارجي-لروسيا-انخفض-إلى-4-وهو-الحد-الأدنى-في-العالم-1054478811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054409012_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_845c3198c799e8c1a6ecf677e606cf41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس

10:46 GMT 23.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالقائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة في دونباس، وأكد أنه من الضروري التنبه لذلك.
وأضاف: "الآن يقولون لنا حرب، حرب، حرب. لدى المرء انطباع بأنه ربما يتم الإعداد لعملية عسكرية ثالثة، وقد تم تحذيرنا مسبقًا: لا تتدخل، لا تحمي هؤلاء الأشخاص".
وأكد بوتين ردا على سؤال عن احتمال هجوم روسيا على أوكرانيا: "روسيا لا تهدد أحدا".
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.
وقال ريابكوف لصحيفة "الحياة الدولية": "نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق. إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأميركي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، والتي "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو التي يريد الأميركيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه في هذه الحالة، ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض، وأن "كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا".
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
بوتين: الدين الخارجي لروسيا انخفض إلى 4% وهو الحد الأدنى في العالم
10:31 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:58 GMTشرطة دبي تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في شحنة استيراد ليمون... فيديو
11:47 GMT"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء
11:42 GMTأكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021... ماذا تبقى من ثرواتهم؟
11:41 GMTتونس... جدل بشأن إجبارية الاستظهار بجواز تلقيح كورونا
11:40 GMTعودة حركة المسافرين في مطار أبها إلى طبيعتها بعد تدمير طائرة مسيرة حاولت استهدافه... فيديو
11:33 GMT"تسلا" تضيف تطبيق تيك توك إلى سياراتها
11:27 GMTالمنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
11:26 GMTعضو بالسيادي السوداني يطالب الشرطة بالانتشار عبر الدوريات الليلية
11:25 GMTهل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟
11:24 GMTبوتين: لينين هو من أنشأ أوكرانيا
11:15 GMTمروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى
11:11 GMTدولة عربية تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"
11:05 GMTوزير التموين المصري يكشف مصير البطاقات بعد توجيه السيسي
11:04 GMTبوتين: لا يمكن هزيمة روسيا ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل
11:02 GMTأول اجتماع للحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة
10:57 GMTالليلة… ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رؤيتها بالعين المجردة
10:53 GMTبوتين يتحدث عن النقاش مع الغرب بشأن قضية نافالني
10:47 GMTمنظمة الهجرة الدولية: 17 مليون دولار للعراق للحد من البطالة
10:46 GMTبوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس
10:42 GMTالاتحاد التونسي للشغل: النقاش حول تعديل الدستور يجب أن يكون داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة