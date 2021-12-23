بوتين: لا يمكن هزيمة روسيا ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل

وجاء رد الرئيس بوتين بعد سؤال صحفي عن إمكانية هزيمة روسيا، قائلا: "إذا تحدثنا عن التاريخ، فأنا أريد أن أتذكر ما كان يتحدث عنه خصومنا على مر القرون، لا يمكن هزيمة روسيا، ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل".وأضاف بوتين قائلا: "هذا تم القيام به مرتين بعد الحرب العالمية الأولى وخلال تسعينيات القرن الماضي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي حيث حاول الكثيرون العبث بالدولة".يذكر أن الرئيس الروسي بوتين يقيم مؤتمره الصحفي السنوي منذ عام 2001، حيث يتطرق فيه إلى كل الأحداث والمشاكل الداخلية التي تواجهها روسيا.كقاعدة عامة، يعلن رئيس الدولة أولاً عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، ثم يحصل الصحفيون على فرصة لطرح الأسئلة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا دولة عصية على الهزيمة، حيث لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل.
وجاء رد الرئيس بوتين بعد سؤال صحفي عن إمكانية هزيمة روسيا، قائلا: "إذا تحدثنا عن التاريخ، فأنا أريد أن أتذكر ما كان يتحدث عنه خصومنا على مر القرون، لا يمكن هزيمة روسيا، ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل".
وأضاف بوتين قائلا: "هذا تم القيام به مرتين بعد الحرب العالمية الأولى وخلال تسعينيات القرن الماضي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي حيث حاول الكثيرون العبث بالدولة".
يذكر أن الرئيس الروسي بوتين يقيم مؤتمره الصحفي السنوي منذ عام 2001، حيث يتطرق فيه إلى كل الأحداث والمشاكل الداخلية التي تواجهها روسيا.
كقاعدة عامة، يعلن رئيس الدولة أولاً عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، ثم يحصل الصحفيون على فرصة لطرح الأسئلة.