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https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لينين-هو-من-أنشأ-أوكرانيا---1054481369.html
بوتين: لينين هو من أنشأ أوكرانيا
بوتين: لينين هو من أنشأ أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن لينين هو من أنشأ أوكرانيا عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-23T11:24+0000
روسيا
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وأضاف: "من أنشأ أوكرانيا ؟ لينين فلاديمير إيليتش هو من أنشأها عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم إنشاؤها".وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "لم يخطر على بالنا أي تصرفات تجاه القرم، لكن ما حدث عام 2014، انقلاب، انقلاب دموي، كانوا يقتلون الناس ويحرقونهم... لماذا؟ لا يوجد رد... الرئيس يانوكوفيتش [رئيس أوكرانيا الأسبق] وافق على كل شيء وكان مستعدا للتخلي عن السلطة... كانوا يعرفون ذلك جيدا، لكن لماذا فعلوا ذلك؟ بعد ذلك ظهرت شبه جزيرة القرم، لم يكن من الممكن التخلي عن سيفاستوبول والقرم، لم يكن من الممكن التخلي عن الناس هناك، أن نأخذهم في كنفنا ونحميهم. لقد وضعونا في موقف لم نكن فيه قادرين على التصرف بطريقة أخرى".أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يستبعد-استعداد-كييف-لعملية-عسكرية-جديدة-ضد-دونباس-1054479895.html
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روسيا

بوتين: لينين هو من أنشأ أوكرانيا

11:24 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن لينين هو من أنشأ أوكرانيا عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي.
وأضاف: "من أنشأ أوكرانيا ؟ لينين فلاديمير إيليتش هو من أنشأها عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم إنشاؤها".
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "لم يخطر على بالنا أي تصرفات تجاه القرم، لكن ما حدث عام 2014، انقلاب، انقلاب دموي، كانوا يقتلون الناس ويحرقونهم... لماذا؟ لا يوجد رد... الرئيس يانوكوفيتش [رئيس أوكرانيا الأسبق] وافق على كل شيء وكان مستعدا للتخلي عن السلطة... كانوا يعرفون ذلك جيدا، لكن لماذا فعلوا ذلك؟ بعد ذلك ظهرت شبه جزيرة القرم، لم يكن من الممكن التخلي عن سيفاستوبول والقرم، لم يكن من الممكن التخلي عن الناس هناك، أن نأخذهم في كنفنا ونحميهم. لقد وضعونا في موقف لم نكن فيه قادرين على التصرف بطريقة أخرى".
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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