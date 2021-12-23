https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-متحدثا-عن-طالبان-عندما-يتعلق-الأمر-بالاعتراف-يجب-أن-نعتمد-على-الحقائق-1054488309.html

بوتين متحدثا عن "طالبان": عندما يتعلق الأمر بالاعتراف يجب أن نعتمد على الحقائق

بوتين متحدثا عن "طالبان": عندما يتعلق الأمر بالاعتراف يجب أن نعتمد على الحقائق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ان قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، وروسيا تسعى لذلك. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T13:12+0000

2021-12-23T13:12+0000

2021-12-23T13:33+0000

روسيا

حركة طالبان

بوتين

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وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي: "فيما يتعلق بالاعتراف بطالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، نحن نعمل بشكل موحد مع جميع المشاركين في الاتصالات الدولية ، ولدينا موقفنا الخاص ذكرته بوضوح الآن وسوف نسعى ليكون القرار موحدا".وتابع بوتين قائلا " ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل، والأضرار على الاقتصاد الأفغاني والشعب الأفغاني وعلى المجتمع الأفغاني نفسه. أولئك الذين بقيوا هناك لمدة 20 عامًا ودمروا الاقتصاد ، يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة".وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي: "فيما يتعلق بالاعتراف بطالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، نحن نعمل بشكل موحد مع جميع المشاركين في الاتصالات الدولية ، ولدينا موقفنا الخاص ذكرته بوضوح الآن وسوف نسعى ليكون القرار موحدا".وتابع " ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني ، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل ، والأضرار على الاقتصاد الأفغاني والشعب الأفغاني وعلى المجتمع الأفغاني نفسه. أولئك الذين بقيوا هناك لمدة 20 عامًا ودمروا الاقتصاد ، يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ضرورة رفع الحظر عن أموال أفغانستان في البنوك الأوروبية، لأغراض إنسانية.وقال بوتين إن الوضع هناك صعب الآن، ومن الضروري مساعدة الشعب الأفغاني، على الأقل رفع الحظر عن الأموال الموجودة في حسابات البنوك الغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، ويجب منح الناس الفرصة لحل أقل المسائل الحياتية.وتواصل روسيا إمداد أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن إرسال شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى كابول.

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روسيا, حركة طالبان, بوتين