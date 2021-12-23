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بوتين يتحدث عن قانون روسي "أكثر ليبرالية" من نظيره الأمريكي
بوتين يتحدث عن قانون روسي "أكثر ليبرالية" من نظيره الأمريكي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قانون الوكلاء الأجانب في روسيا أكثر ليبرالية من القانون نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:39+0000
2021-12-23T12:39+0000
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا
أمريكا
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، قال بوتين: "القانون الروسي بشأن الوكلاء الأجانب في روسيا الاتحادية، أكثر ليبرالية مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية".وقال: "لا يهم أنه تم اعتماده في الثلاثينيات، فمن المهم أن يكون ساري المفعول الآن"، لافتا إلى أن "الفرق ( فيما يتعلق بروسيا)، في أنه إذا لم تغلق نشاطك، فأنت مهدد بالنشاط الإجرامي، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات".وأوضح أن القانون الأمريكي لا يعفي من المسؤولية الجنائية "حتى لو أوقفت هذا النشاط وأغلقت منظمتك"، مؤكدا أن القانون الروسي "لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل".لكن بوتين عاد وأكد وجود " أسئلة" بخصوص تطبيق القانون في روسيا، لافتا إلى أنه "لدينا 74 منظمة معترف بها كوكلاء أجانب، من بين 200 ألف منظمة غير حكومية مسجلة".يشار إلى أن قانون وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، تم اعتماده في عام 2017 ردا على طلب السلطات الأمريكية من قناة "آر تي أمريكا"، التسجيل بصفته وكيلا أجنبيا في الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بوتين-يحمل-أمريكا-مسؤولية-توتر-الوضع-في-أوروبا--1054404233.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, روسيا, أمريكا

بوتين يتحدث عن قانون روسي "أكثر ليبرالية" من نظيره الأمريكي

12:39 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قانون الوكلاء الأجانب في روسيا أكثر ليبرالية من القانون نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، قال بوتين: "القانون الروسي بشأن الوكلاء الأجانب في روسيا الاتحادية، أكثر ليبرالية مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية".
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تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمره الصحفي السنوي، الذي أوضح فيه أن القانون الأمريكي من المفترض أنه تم تشريعه في دولة "يعتبرها الجميع منارة الديمقراطية".

وقال: "لا يهم أنه تم اعتماده في الثلاثينيات، فمن المهم أن يكون ساري المفعول الآن"، لافتا إلى أن "الفرق ( فيما يتعلق بروسيا)، في أنه إذا لم تغلق نشاطك، فأنت مهدد بالنشاط الإجرامي، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات".
وأوضح أن القانون الأمريكي لا يعفي من المسؤولية الجنائية "حتى لو أوقفت هذا النشاط وأغلقت منظمتك"، مؤكدا أن القانون الروسي "لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل".

وتابع قائلاً : "نحن لا نحظر عمل هذه المنظمات... يمكنها الاستمرار بالعمل، قانوننا أكثر ليبرالية"، مشيرا إلى أن "المنظمات الأجنبية مطالبة فقط بالإعلان بصدق عن مصادر تمويلها".

لكن بوتين عاد وأكد وجود " أسئلة" بخصوص تطبيق القانون في روسيا، لافتا إلى أنه "لدينا 74 منظمة معترف بها كوكلاء أجانب، من بين 200 ألف منظمة غير حكومية مسجلة".
يشار إلى أن قانون وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، تم اعتماده في عام 2017 ردا على طلب السلطات الأمريكية من قناة "آر تي أمريكا"، التسجيل بصفته وكيلا أجنبيا في الولايات المتحدة.
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