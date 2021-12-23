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https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-يجيب-مازحا-عن-سبب-عدم-اصطحاب-رئيس-الوزراء-إلى-التايغا-1054494497.html
بوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا
بوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا
استعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزحة لطيفة خلال سؤاله عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين والسفر برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى التايغا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:02+0000
2021-12-23T15:02+0000
روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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ورد الرئيس الروسي على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي السنوي حول سبب تفضيله السفر مع شويغو وعدم اصطحاب ميشوستين، قائلا "تتذكرون نكتة يهودية قديمة؟ من سيبقى في المكان؟ من سيعمل؟".يذكر أن شويغو سافر بالفعل مرارا مع بوتين في إجازة إلى تايغا السيبيرية. ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وردت إلى وسائل الإعلام لقطات يظهر فيها بوتين وشويغو، وهما يتسلقان الجبال سيرا على الأقدام، كما وهما يراقبان الطبيعة المحلية المحيطة خلال موسم الخريف.وفي عام 2018، قام رئيس الدولة الروسية أيضا بزيارة جمهورية توفا خلال إجازته. وذلك بصحبة مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية غينادي كيسليوف وسيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف.يذكر أنه في أغسطس 2017، توقف الرئيس لمدة يومين في سيبيريا، حيث شارك في صيد الأسماك تحت الماء وصيد الأسماك في البحيرات الجبلية. وكان بوتين بصحبة الوزير سيرغي شويغو ورئيس جمهورية خاكاسيا في ذلك الوقت ، فيكتور زيمين. وأشار بيسكوف حينها، إلى أن بوتين "قام بمطاردة إحدى الأسماك في بحيرة جبلية لمدة ساعتين".
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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا

15:02 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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استعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزحة لطيفة خلال سؤاله عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين والسفر برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى التايغا.
ورد الرئيس الروسي على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي السنوي حول سبب تفضيله السفر مع شويغو وعدم اصطحاب ميشوستين، قائلا "تتذكرون نكتة يهودية قديمة؟ من سيبقى في المكان؟ من سيعمل؟".
يذكر أن شويغو سافر بالفعل مرارا مع بوتين في إجازة إلى تايغا السيبيرية. ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وردت إلى وسائل الإعلام لقطات يظهر فيها بوتين وشويغو، وهما يتسلقان الجبال سيرا على الأقدام، كما وهما يراقبان الطبيعة المحلية المحيطة خلال موسم الخريف.
وفي عام 2018، قام رئيس الدولة الروسية أيضا بزيارة جمهورية توفا خلال إجازته. وذلك بصحبة مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية غينادي كيسليوف وسيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف.
يذكر أنه في أغسطس 2017، توقف الرئيس لمدة يومين في سيبيريا، حيث شارك في صيد الأسماك تحت الماء وصيد الأسماك في البحيرات الجبلية. وكان بوتين بصحبة الوزير سيرغي شويغو ورئيس جمهورية خاكاسيا في ذلك الوقت ، فيكتور زيمين. وأشار بيسكوف حينها، إلى أن بوتين "قام بمطاردة إحدى الأسماك في بحيرة جبلية لمدة ساعتين".
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