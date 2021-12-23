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https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-يصف-فكرة-عدم-وجود-فرق-بين-المرأة-والرجل-بـالظلامية-1054493999.html
بوتين يصف فكرة عدم وجود فرق بين المرأة والرجل بـ"الظلامية"
بوتين يصف فكرة عدم وجود فرق بين المرأة والرجل بـ"الظلامية"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، فكرة عدم التفريق بين الرجال والنساء بالظلامية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:15+0000
2021-12-23T15:15+0000
2021-12-23T15:15+0000
روسيا
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وأكد بوتين أن للناس الحق في عدم التمييز بين الرجل والمرأة، ولكن ذلك يجب ألا يمنع وجود الفطرة السليمة. ووصف بوتين غياب القيم التقليدية في بلدان أخرى بالظلامية.وفقًا لبوتين، يجب على روسيا اتخاذ الخيار الأفضل وعدم الاهتمام بالآخرين، وذكر بوتين أنه يتمسك بالنهج التقليدي في بناء المجتمع.في وقت سابق، قال بوتين إن القيم التقليدية في روسيا هي أهم دعم معنوي للمواطنين، وكذلك مفتاح التنمية الناجحة للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-إهانة-النبي-محمد-ليست-حرية-تعبير-1054489692.html
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روسيا
بوتين يصف فكرة عدم وجود فرق بين المرأة والرجل بـ"الظلامية"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، فكرة عدم التفريق بين الرجال والنساء بالظلامية.
وأكد بوتين أن للناس الحق في عدم التمييز بين الرجل والمرأة، ولكن ذلك يجب ألا يمنع وجود الفطرة السليمة. ووصف بوتين غياب القيم التقليدية في بلدان أخرى بالظلامية.
وقال: "تكمن القوة في حقيقة أن الناس في روسيا تعلموا احترام بعضهم البعض، على أسس الثقافة الروحية. شعوب روسيا الاتحادية كلها تتمتع بحماية معنوية من مثل هذه الظلامية".
وفقًا لبوتين، يجب على روسيا اتخاذ الخيار الأفضل وعدم الاهتمام بالآخرين، وذكر بوتين أنه يتمسك بالنهج التقليدي في بناء المجتمع.
في وقت سابق، قال بوتين إن القيم التقليدية في روسيا هي أهم دعم معنوي للمواطنين، وكذلك مفتاح التنمية الناجحة للبلاد.