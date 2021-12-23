https://arabic.sputniknews.com/20211223/بيان-أوروبي-أمريكي-مشترك-يدين-استخدام-العنف-الجنسي-خلال-تظاهرات-السودان-1054478441.html

بيان أوروبي أمريكي مشترك يدين استخدام العنف الجنسي خلال تظاهرات السودان

بيان أوروبي أمريكي مشترك يدين استخدام العنف الجنسي خلال تظاهرات السودان

أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وخمسة دول أخرى، بيانا أدان استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخرا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T10:00+0000

2021-12-23T10:00+0000

2021-12-23T10:00+0000

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/70/1038117038_0:160:3500:2129_1920x0_80_0_0_c4eb4e9d9c493408f9c6e8ef1ea5684b.jpg

وقال البيان الذي نشره الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في السودان، اليوم الخميس: "ستخرج النساء السودانيات وحلفاؤهن إلى الشوارع في مسيرات ضد العنف الجنسي والتحرش والاغتصاب، الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري".وتابع البيان: "تدين كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن".ودعا البيان السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل حول بلاغات حوادث العنف، وضمان مساءلة مرتكبيها بغض النظر عن انتماءاتهم، فلابد من منح مواطني السودان الحق في حرية التعبير السياسي والتظاهر دون تعرضهم للعنف.في سياق متصل، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الخميس، عن تزايد حالات العنف والاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال في السودان.وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي إن تزايد العنف المجتمعي في غرب دارفور، ومؤخرا في جبل مون، أسفرعن ارتفاع عدد القتلى بين الأطفال، في وقت يشهد استمرار نزوح العائلات هربًا من العنف.وأضافت اليونيسيف أنها تلقت تقارير تكشف عن ممارسة عنف قائم على الطبقة الاجتماعية في المنطقة، إلى جانب تقارير وصفتها بالـ"مروعة" عن حالات اغتصاب خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم في وقت سابق، حيث كان من بين الجرحى أطفال ونساء.واختتمت المنظمة الأممية تقريرها بدعوة "جميع السلطات في السودان إلى حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف والأذى، بما في ذلك ما يقع أثناء النزاعات والأحداث السياسية"، مؤكدة أن "استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين غير ضروري ويجب تجنبه دائما".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم