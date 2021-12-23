https://arabic.sputniknews.com/20211223/ترامب-تصريحات-بايدن-أدهشتني-ومن-الصعب-علي-جدا-انتقاده-الآن-1054496486.html

ترامب: تصريحات بايدن أدهشتني ومن الصعب علي جدا انتقاده الآن

ترامب: تصريحات بايدن أدهشتني ومن الصعب علي جدا انتقاده الآن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه من الصعب عليه انتقاد خليفته، جو بايدن، في الوقت ‏الحالي، بعدما أثنى الأخير على نجاح إدارته في تطوير اللقاحات... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T15:37+0000

2021-12-23T15:37+0000

2021-12-23T15:37+0000

العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن

دونالد ترامب

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وقال بايدن في وقت سابق، يوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض: "بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، تعد أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح".وبعد ساعات قليلة من كلمته، قال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه "يقدّر للغاية" اعتراف بايدن بجهود، وأنه من الصعب انتقاده في أعقاب تصريحاته، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.وقال ترامب: "من الصعب بعض الشيء أن تكون شديد النقد الآن لأنه شكرنا للتو على اللقاح، وشكرني على ما فعلته".وأضاف ترامب أنه "متفاجئ" من إشادة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإدارته لاهتمامها السريع بلقاحات (كوفيد-19)، قائلا: "أعتقد أنه كان شيئا رائعا، وأعتقد أنه يسعد الكثير من الناس".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حث مؤيديه مؤخرا على الحصول على لقاحات فيروس "كورونا" المستجد وجرعاته المعززة، على الرغم من أنه قال إنه يعارض تفويضات اللقاح.وتعرض ترامب لصيحات استهجان مؤخرا من جانب أنصاره، بعدما كشف في حدث إعلامي مغلق أداره المذيع، بيل أو رايلي أنه تقلى جرعة معززة من اللقاح.وذكرت تقارير أمريكية أن كلا من ترامب وزوجته ميلانيا ترامب تلقيا اللقاحات بشكل خاص في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل مغادرته منصبه.

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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب