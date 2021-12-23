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https://arabic.sputniknews.com/20211223/تسجيل-أول-حالة-وفاة-بـأوميكرون-في-ألمانيا-1054495210.html
تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في ألمانيا
تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في ألمانيا
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:23+0000
2021-12-23T15:23+0000
2021-12-23T15:23+0000
العالم
ألمانيا
أوميكرون
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وأشارت قناة "دي دبليو" الألمانية عبر حسابها على منصة تويتر، نقلا عن المعهد، أن الشخص المتوفى ينتمي للفئة العمرية التي تتراوح بين 60 إلى 79 عاما، دون ذكر تفاصيل أخرى.وكان وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، قد توقع في وقت سابق أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحد لم تشهده من قبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ألمانيا-تشديد-الإجراءات-للحد-من-تفشي-أوميكرون-عقب-أعياد-الميلاد-1054425258.html
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العالم, ألمانيا, أوميكرون
تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في ألمانيا
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
وأشارت قناة "دي دبليو" الألمانية عبر حسابها على منصة تويتر، نقلا عن المعهد، أن الشخص المتوفى ينتمي للفئة العمرية التي تتراوح بين 60 إلى 79 عاما، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وكان وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، قد توقع في وقت سابق أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحد لم تشهده من قبل.