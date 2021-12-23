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تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في ألمانيا
تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في ألمانيا
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-23T15:23+0000
العالم
ألمانيا
أوميكرون
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وأشارت قناة "دي دبليو" الألمانية عبر حسابها على منصة تويتر، نقلا عن المعهد، أن الشخص المتوفى ينتمي للفئة العمرية التي تتراوح بين 60 إلى 79 عاما، دون ذكر تفاصيل أخرى.وكان وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، قد توقع في وقت سابق أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحد لم تشهده من قبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ألمانيا-تشديد-الإجراءات-للحد-من-تفشي-أوميكرون-عقب-أعياد-الميلاد-1054425258.html
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العالم, ألمانيا, أوميكرون

تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في ألمانيا

15:23 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / John Macdougall
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
وأشارت قناة "دي دبليو" الألمانية عبر حسابها على منصة تويتر، نقلا عن المعهد، أن الشخص المتوفى ينتمي للفئة العمرية التي تتراوح بين 60 إلى 79 عاما، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وكان وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، قد توقع في وقت سابق أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحد لم تشهده من قبل.
تسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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