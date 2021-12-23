https://arabic.sputniknews.com/20211223/تسجيل-مصور-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يتحدث-عن-سبب-انهيار-لبنان-ماليا-1054500375.html

تسجيل مصور... الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن سبب انهيار لبنان ماليا

تسجيل مصور... الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن سبب انهيار لبنان ماليا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه "شيئا ما يشبه عملية احتيال"، بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T17:22+0000

2021-12-23T17:22+0000

2021-12-23T17:22+0000

العالم العربي

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

لبنان

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واتهم منتقدون للسلطات اللبنانية النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم.ونفى مصرف لبنان المركزي هذا.وقال غوتيريش في التسجيل المصور الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي "على قدر فهمي فإن ما حدث في لبنان هو أن لبنان كان يستخدم شيئا شبيها بعملية احتيال... وهو ما يعني أنه بالطبع إلى جانب الفساد، وربما أشكال أخرى للسرقة، إنهار النظام المالي".وتسبب الإنهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي اصيب بالشلل.وقال مايك أزار، وهو خبير في النظام المالي اللبناني، إن غوتيريش عبر عن آراء مماثلة في اجتماع آخر خلف أبواب مغلقة بين الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء من المجتمع المدني اللبناني أمس الثلاثاء.وسألت وكالة "رويترز" متحدثا باسم الأمم المتحدة عن تلك التعليقات، فقال إن آراء الأمين العام بشأن الأزمة المالية "جرى التعبير عنها بشكل أكثر شمولا" في مؤتمر صحفي في نهاية زيارته.وفي ذلك المؤتمر الصحفي، قال غوتيريش إنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات "فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد"، وتبني "خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية" لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

https://arabic.sputniknews.com/20211012/انهيار-الليرة-وارتفاع-الأسعار-يثقلان-كاهل-المواطن-اللبناني-1050414052.html

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العالم العربي, أنطونيو غوتيريش, الأمم المتحدة, لبنان