تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/تسلا-تضيف-تطبيق-تيك-توك-إلى-سياراتها-1054482346.html
"تسلا" تضيف تطبيق تيك توك إلى سياراتها
"تسلا" تضيف تطبيق تيك توك إلى سياراتها
أضافت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات، تطبيق "تيك توك" الشهير إلى البرنامج الأساسي لسياراتها خلال التحديث السنوي برقم الإصدار 2021.44.25. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:33+0000
2021-12-23T11:33+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103949/60/1039496001_0:250:3500:2219_1920x0_80_0_0_53f9817fa7fa9044726a838b7e524455.jpg
وقال موقع "electrek" إن التحديث الذي طبقته تسلا تضمن أيضا ميزات القيادة مثل الوصول التلقائي إلى كاميرات النقطة العمياء للسيارة.وحرصت الشركة على تعزيز تجربة الترفيه في سيارتها، وذلك بإضافة ألعاب جديدة ضمن تحديثها الجديد، إلى جانب إضافة تيك توك، وميزة تتيح للسيارات الكهربائية الرقص على عرض ضوئي.وأشاد الموقع بإضافة خاصية الكاميرا العمياء التي تعرض بثا مباشرا للنقطة العمياء للسيارة تلقائيا بمجرد أن يقوم السائق بتنشيط إشارة الانعطاف.وأتاحت الشركة في تحديثها الأخير سحب التطبيقات الأكثر استخدامًا وإفلاتها لتخصيص شريط قوائم السيارة، كذلك ضبط عناصر التحكم في المناخ مثل المقاعد المدفأة وإزالة الصقيع.وفي وقت سابق، شاركت شركة "تسلا" مقطع فيديو لقيام إحدى سياراتها الحديثة بإجراء محادثة مع الأطفال، بصوت رخيم يشبه صوت رجل بالغ.وأرادت الشركة الأمريكية من خلال مشاركة مقطع الفيديو الإشارة إلى إحدى تقنياتها التفاعلية المتطورة، والتي أطلق عليها اسم "Sentry Mode Live Camera Access"، والتي من الواضح أن لها وظيفتان، الأولى والأساسية، تعزيز الأمان، أما الثانية، فهي بعيدة كل البعد عن الأولى، وتتعلق بإضفاء بعض المرح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103949/60/1039496001_104:0:3396:2469_1920x0_80_0_0_8540c77a62accfc0d6c2acb03469aced.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

"تسلا" تضيف تطبيق تيك توك إلى سياراتها

11:33 GMT 23.12.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLEشركة تسلا للسيارات الكهربائية
شركة تسلا للسيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLE
تابعنا عبر
أضافت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات، تطبيق "تيك توك" الشهير إلى البرنامج الأساسي لسياراتها خلال التحديث السنوي برقم الإصدار 2021.44.25.
وقال موقع "electrek" إن التحديث الذي طبقته تسلا تضمن أيضا ميزات القيادة مثل الوصول التلقائي إلى كاميرات النقطة العمياء للسيارة.
وحرصت الشركة على تعزيز تجربة الترفيه في سيارتها، وذلك بإضافة ألعاب جديدة ضمن تحديثها الجديد، إلى جانب إضافة تيك توك، وميزة تتيح للسيارات الكهربائية الرقص على عرض ضوئي.
وأشاد الموقع بإضافة خاصية الكاميرا العمياء التي تعرض بثا مباشرا للنقطة العمياء للسيارة تلقائيا بمجرد أن يقوم السائق بتنشيط إشارة الانعطاف.
وأتاحت الشركة في تحديثها الأخير سحب التطبيقات الأكثر استخدامًا وإفلاتها لتخصيص شريط قوائم السيارة، كذلك ضبط عناصر التحكم في المناخ مثل المقاعد المدفأة وإزالة الصقيع.
وفي وقت سابق، شاركت شركة "تسلا" مقطع فيديو لقيام إحدى سياراتها الحديثة بإجراء محادثة مع الأطفال، بصوت رخيم يشبه صوت رجل بالغ.
وأرادت الشركة الأمريكية من خلال مشاركة مقطع الفيديو الإشارة إلى إحدى تقنياتها التفاعلية المتطورة، والتي أطلق عليها اسم "Sentry Mode Live Camera Access"، والتي من الواضح أن لها وظيفتان، الأولى والأساسية، تعزيز الأمان، أما الثانية، فهي بعيدة كل البعد عن الأولى، وتتعلق بإضفاء بعض المرح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:58 GMTشرطة دبي تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في شحنة استيراد ليمون... فيديو
11:47 GMT"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء
11:42 GMTأكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021... ماذا تبقى من ثرواتهم؟
11:41 GMTتونس... جدل بشأن إجبارية الاستظهار بجواز تلقيح كورونا
11:40 GMTعودة حركة المسافرين في مطار أبها إلى طبيعتها بعد تدمير طائرة مسيرة حاولت استهدافه... فيديو
11:33 GMT"تسلا" تضيف تطبيق تيك توك إلى سياراتها
11:27 GMTالمنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
11:26 GMTعضو بالسيادي السوداني يطالب الشرطة بالانتشار عبر الدوريات الليلية
11:25 GMTهل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟
11:24 GMTبوتين: لينين هو من أنشأ أوكرانيا
11:15 GMTمروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى
11:11 GMTدولة عربية تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"
11:05 GMTوزير التموين المصري يكشف مصير البطاقات بعد توجيه السيسي
11:04 GMTبوتين: لا يمكن هزيمة روسيا ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل
11:02 GMTأول اجتماع للحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة
10:57 GMTالليلة… ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رؤيتها بالعين المجردة
10:53 GMTبوتين يتحدث عن النقاش مع الغرب بشأن قضية نافالني
10:47 GMTمنظمة الهجرة الدولية: 17 مليون دولار للعراق للحد من البطالة
10:46 GMTبوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس
10:42 GMTالاتحاد التونسي للشغل: النقاش حول تعديل الدستور يجب أن يكون داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة