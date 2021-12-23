تونس تعلن رصد 5 إصابات بمتحور كورونا الجديد

وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك أكد مدير معهد باستور في تونس الدكتور الهاشمي الوزير، "رصد 5 حالات إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وأوضح الهاشمي أن هذه الحالات ترفع أعداد المصابين بـ "اوميكرون"، داخل تونس إلى 6 حالات، لافتا إلى أن الحالات الـ5 لـ "وافدين من الخارج تم أخذ العينات منها يوم الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مطار تونس قرطاج".وأكد الوزير أن المصاب وقتها قد خضع للحجر الصحي في أحد النزل وتجري حاليا عمليات التقصي بالنسبة لبقية المخالطين له.يشار إلى أن تصريحات صدرت عن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس أمين سليم أكد فيها أن "نهاية شهر ديسمبر الجاري يمكن أن تكون بداية تحديد مدى خطورة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بعد موجة انتشاره خاصة في القارة الأوروبية التي تعرف إلى حد الآن بداية انتشار العدوى".ومتحدثا عن بلاده قال المسؤول التونسي إنها "اتخذت جميع التدابير اللازمة للتوقى من خطر هذا المتحور من خلال الإجراءات المشددة في مناطق العبور والتطعيم بالجرعة الثالثة لتعزيز المناعة".
وأوضح الهاشمي أن هذه الحالات ترفع أعداد المصابين بـ "اوميكرون"، داخل تونس إلى 6 حالات، لافتا إلى أن الحالات الـ5 لـ "وافدين من الخارج تم أخذ العينات منها يوم الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مطار تونس قرطاج".
وكان وزير الصحة التونسي، علي مرابط، قد أعلن الجمعة 3 ديسمبر الجاري، تسجيل أول إصابة بالمتحور لدى شاب من الكونغو الديمقراطية، قدم إلى تونس على متن رحلة من مطار إسطنبول.
وأكد الوزير أن المصاب وقتها قد خضع للحجر الصحي في أحد النزل وتجري حاليا عمليات التقصي بالنسبة لبقية المخالطين له.
يشار إلى أن تصريحات صدرت عن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس أمين سليم أكد فيها أن "نهاية شهر ديسمبر الجاري يمكن أن تكون بداية تحديد مدى خطورة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بعد موجة انتشاره خاصة في القارة الأوروبية التي تعرف إلى حد الآن بداية انتشار العدوى".
ومتحدثا عن بلاده قال المسؤول التونسي إنها "اتخذت جميع التدابير اللازمة للتوقى من خطر هذا المتحور من خلال الإجراءات المشددة في مناطق العبور والتطعيم بالجرعة الثالثة لتعزيز المناعة".