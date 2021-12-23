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https://arabic.sputniknews.com/20211223/حرب-بين-الكلاب-والقردة-في-الهند-تؤدي-إلى-مجرزة-فيديو-1054476728.html
حرب بين الكلاب والقردة في الهند تؤدي إلى "مجرزة".. فيديو
حرب بين الكلاب والقردة في الهند تؤدي إلى "مجرزة".. فيديو
أفادت وسائل إعلام هندية عن "حرب شوارع" بدأت بين القرود والكلاب في مقاطعة ماهاراشترا، أدت إلى موت المئات منها. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T09:41+0000
2021-12-23T09:41+0000
2021-12-23T09:41+0000
العالم
منوعات
الهند
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وذكرت قناة "TNIE" الهندية أن مجموعة من القرود أطلقت الحرب على الكلاب في مقاطعة ماهاراشترا الهندية، ما تسبب بقتل أكثر من 250 كلباً. واندلعت الاشتباكات نتيجة قتل مجموعة من الكلاب قردا رضيعاً في البلدة لتقوم القرود برد فعل عنيف وقوي.وبحسب القناة قامت القرود بجر الكلاب إلى أماكن مرتفعة كأسطح المباني والأشجار وإلقائها من هناك،في قرية لافول القريبة لم ينجُ أي كلب من عملية التطهير هذه.كما قامت القرود بمهاجمة رجال الأمن عند تدخلهم لوقف الاشتباكات بين الطرفين وأسفرت عملية التدخل عن سقوط أحد الأشخاص من مبنى عالٍ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات, الهند
حرب بين الكلاب والقردة في الهند تؤدي إلى "مجرزة".. فيديو
أفادت وسائل إعلام هندية عن "حرب شوارع" بدأت بين القرود والكلاب في مقاطعة ماهاراشترا، أدت إلى موت المئات منها.
وذكرت قناة "TNIE" الهندية أن مجموعة من القرود أطلقت الحرب على الكلاب في مقاطعة ماهاراشترا الهندية، ما تسبب بقتل أكثر من 250 كلباً.
واندلعت الاشتباكات نتيجة قتل مجموعة من الكلاب قردا رضيعاً في البلدة لتقوم القرود برد فعل عنيف وقوي.
وبحسب القناة
قامت القرود بجر الكلاب إلى أماكن مرتفعة كأسطح المباني والأشجار وإلقائها من هناك،في قرية لافول القريبة لم ينجُ أي كلب من عملية التطهير هذه.
كما قامت القرود بمهاجمة رجال الأمن عند تدخلهم لوقف الاشتباكات بين الطرفين وأسفرت عملية التدخل عن سقوط أحد الأشخاص من مبنى عالٍ.